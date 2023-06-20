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【大行報告】摩通：澳門博彩業次季表現或優於預期 首選銀河娛樂及金沙中國

股樓投資 19:31 2023/06/20

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摩根大通表示，預測澳門6月份首18日博彩總收入95億元（澳門元，下同），或日均收入達5.27億元，這意味著上週日均收入已改善至5.7億元，成為自疫情以來另一個非假日博彩收入的最高，甚至高過5月日均收入。博彩行業中，該行首選銀娛（00027）及金沙中國（01928），並分別給予其目標價為75元及40元，投資評級均為「增持」。
 

 

【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

青姐話
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

 

該行指出，行業6月至今的趨勢顯示，該行對6月博彩收入達140億至145億澳門元的預測過於保守，並對於6月份表現會打破季節性疲軟並不意外，又認為這意味著澳門博彩業次季表現或會好過預期，包括大眾及除息稅折舊及攤銷前盈利（EBITDA）分別回到疫前水平的80%及65%以上，而盈利或修正上升週期仍未結束。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

    點擊圖片放大
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另該行表示，在澳門威尼斯人舉行的張學友演唱會等活動繼續吸引合適的博彩玩家，有助於提升整個行業收入。這類娛樂活動似乎確實推動澳門博彩業的發展，至少目前為止，可見大眾業務復甦速度超出疫前水平。

 

 

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記者：鄭昊彤

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金沙中國有限公司（01928） 銀河娛樂（00027） EBITDA 優於預期 博彩 目標價 澳門 澳門元 港股 大行報告

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