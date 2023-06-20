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【財務調查】逾半亞洲市場受訪者稱儲蓄減少　逾4成人增負債　較2年前更難應付日常開支

理財智慧 17:14 2023/06/20

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美國信安金融集團（Principal Financial Group）最新研究指出，在通脹持續上升、政府及僱主停止提供與疫情相關的財政支援下，有四成新加坡、香港及馬來西亞的受訪者表示，他們沒有信心在欠缺額外財政援助下管理其個人財務狀況。

作為在今年秋季發布的第二年全球普惠金融指數的前瞻調查，信安在新加坡、香港及馬來西亞合共邀請了1,500名受訪者進行調查，以評估他們對普惠金融的看法。調查發現，宏觀經濟轉差的情況，已開始影響人們的退休積蓄及規劃未來財務的能力。

【競爭力年報】香港競爭力排名全球第7 比去年跌2名遜新加坡、台灣【見下頁

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調查顯示，過去兩年，51%亞洲市場的受訪者表示他們的儲蓄減少，而43%的受訪者則表示他們的負債水平上升，使他們更難應付日常開支。另外，有34%的受訪者表示，與兩年前相比，現時支付日常開支（如房貸、水電媒、保險和燃油帳單）變得更加困難。同樣有34%受訪者表示，要在不借貸或不向親友求助下支付意外開支亦越來越不容易。

在所有受訪市場中，有43%的人認為現時為退休準備儲蓄變得更具挑戰性，有40%的人在制定其晚年財務計劃和計劃更長遠的財務目標方面感到困難。半數受訪者亦認為，與兩年前比較，其家庭成員在財政方面上更依賴他們，因此，長遠的儲蓄目標亦會因為照顧長者和育兒開支增加，而變得更為困難。

36%受訪者對目前的財務狀況感到不滿，許多人更認為疫情及全球生活成本上升，令他們的財務狀況明顯地變差。

當受訪者被問到有那些措施最能讓他們感受到財政支援，有21%的人希望其公司能增加他們的退休金供款，有關調查結果反映出僱主需要擔當一定角色。然而，一些改變未來工作模式的措施亦能夠產生影響，例如在員工照顧家庭的層面上提供更大的靈活性；有21%受訪者認為，延長或永久提供彈性工作地點和時間有所幫助。

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撰文 : 陳楚琨

經濟 日常開支 退休金 儲蓄 退休 馬來西亞 新加坡 香港 亞洲市場 金融

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