【MPF】今年MPF暫升逾4%人均賺逾萬元 六絕月港股基金跑贏日股基金

▲ 晨星指6月份港股MPF表現，跑贏日股MPF。

強積金（MPF）於六絕月尚幸「未絕」，因晨星的最新統計，截至上周四（6月15日）為止，6月份MPF平均回報暫升3.91%，扭轉過往兩連跌；而上半個月港股基金勁彈逾9%，竟然跑贏日股MPF的7%升幅

至於上半年的整體回報，MPF錄得4.86%升幅，如以去年底總資產值逾1.05萬億元，成員平均累積供款約22.4萬元計，由此推斷，今年首6個月帶挈上班族帳面共賺510億元，人均帳戶賺逾1萬元，打工仔終可鬆一口氣，喜迎端午節假期。

再細看各類資產，最多供款人捧場的港股基金，五窮月急挫近8%，大幅跑輸上月整體回報跌2.9%。不過，港股基金終在六絕月勁翻身，6月首半個月勁彈9.14%，為表現最好的類別。可惜，年初至今港股MPF暫未扭虧為盈，仍微跌0.73%。

港股擺脫網民狠批「港股廢、美股廢」的六絕月咒詛，市料主要受惠中美關係改善，以及憧憬內地出重拳救市撑經濟。恒指在兩萬點大關得而復失，惟大行仍睇好下半年的前景。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，花旗分析員對恒生指數年底目標預測為25000點，而標普500指數同期目標為4000點。倘以恒指今天（20日）報19609點，意味今年底約有逾20%漲幅。

日股MPF基金上半年升近19% 表現最強

綜觀今年上半年強弱產品，表現最標青是押注日股MPF基金，急升18.73%；緊接其後是美股基金，上揚16%；排第3是歐洲股票基金，急漲近14%。

晨星檢視市面400多隻基金，宏利 （00945） 擁有最多長勝基金，旗下北美股票今年狂彈26%膺冠軍基金、歐洲股票基金升22%，以及國際股票基金錄得19%漲幅。同樣東亞 （00023） 集成信託計劃日本股票基金急升20%，以及中國人壽樂休閒環球股票基金升25%，晉級5強。

反觀，今年表現最差是重倉中港股票基金，滙豐（HSBC）及恒生 （00011） 智選計劃中國股票、中國人壽港股基金、以及景順中港股票AH基金，皆跌4%至5%。

順帶一提，單以6月計，晨星指MPF平均回報升3.91%；而積金評級指5月底MPF總額約1.078萬億元，平均帳戶結餘約22.96萬元，6月上半個月打工仔的血汗錢進帳421億元，或人均賺約8900元。

香港專業獨立強積金研究﹑觀點及教育機構積金評級主席叢川普（Francis Chung）認為，成員宜揀低收費及投資多元化的預設投資策略（DIS）基金，俗稱懶人基金，當中兩隻產品：65歲後基金今年升4%，核心累積基金勁升9%，跑贏中位數。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪