【大行報告】高盛：料運營支出比率將維持高水平 下調鴻騰精密至「沽售」

高盛表示，雖然對鴻騰精密（06088）的產品組合升級和毛利率上升趨勢保持樂觀，但預測公司未來3年的研發和銷售費用將提高，運營支出比率亦將維持在高水平，以滿足2025年產品線擴張及多元化生產基地和自動化的投資。

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該行將對公司投資評級由「中性」下調至「沽售」，以反映淨集團的研發和銷售費用提升，令利潤和目標市盈率預測下降，同時目標價由1.86元下調至1.13元。鴻騰精密周二（20日）收報 1.33元，跌6.3%。





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記者：鄭昊彤