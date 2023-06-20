【下半年展望】滙豐投資管理：料美衰退帶來減息空間 中國GDP增長可超5%

滙豐投資管理發布2023下半年投資展望，料美國進一步加息的空間不大，且年底前的衰退將為美聯儲帶來減息空間。該行表示，西方經濟體仍受到通脹持續和貨幣政策緊縮所壓制，相較下則看好新興經濟體，或可受惠於較低的通脹、中國持續開放及美元走弱等因素，又認為中國國內生產總值增長應該能輕易超越5%。

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滙豐投資管理亞太區投資總監陳寶枝認為，美國進一步加息的空間有限，而貨幣政策收緊、信貸供應緊縮，以及疫情時期的大量儲蓄已經消耗下，料美國經濟於年底前將陷入衰退，並為聯儲局帶來減息空間；而亞洲的增長雖會受環球貿易放緩影響，但同時也受益於區內強勁的經濟復甦。中國方面，亦預計具針對性的政策寬鬆和前置性財政支持下，可維持增長勢頭並提振信心，料今年中國國內生產總值增長應該能輕易超越5%。

滙豐投資管理中國及亞洲專項股票主管沈昱預計，中國的針對性措施如稅收優惠政策，將有助維持電動汽車和高端製造等行業的增長；以及將有更多有利促進房地產行業發展的相關措施。她亦指出，在合理寬鬆的流動性環境、新冠疫情緩解和美國預託證券退市憂慮消除下，加上中國已進行多項重大監管變更，近年中國股票的可投資性得到了改善，投資者目前可能對中國經濟過於悲觀，並計入過多的風險或下行空間。

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債券市場方面，滙豐投資管理常務總監兼亞太區固定收益投資管理主管梅立中表示，在通脹水平遠低於西方，且經濟增長前景較好下，亞洲的違約率應該會有較良好的控制。在美元投資級別債券領域，亞洲債券的息差較美國債券高，而債券質素則更好，且期限更短；在高收益債券市場中，東盟債券亦具吸引力，主要因受到基本因素改善和當地信貸條件放鬆的支持。他亦指宏觀環境穩健有利亞洲本地貨幣債券，如印度等市場就具有貨幣升值和較高收益的機會。

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記者：鄭昊彤