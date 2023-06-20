  • 32°C
香港時間 : 2023620日 (週二) 17:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

4名嶺南大學內地生　1.45萬合租屯門聚康山莊兩房戶

股樓投資 16:21 2023/06/20

分享：

分享：

租賃旺季來臨，屯門區租賃交投轉趨活躍，不時錄得內地學生租樓個案。中原地產陳家富表示，屯門聚康山莊5座高層E室，實用面積428平方呎，兩房間隔，附部份傢俬，月租叫價1.45萬元，剛以零議價租出，實用呎租約34元。 

陳家富透露，單位由4名嶺南大學內地生合租，原因是租客心儀屋苑信步即達學校，故睇樓後極速拍板承租上址。 

資料顯示，業主於2016年8月以367.5萬元購入單位，以月租1.45萬元計，現可享約4.7厘租金回報。 

延伸閱讀 筲箕灣傲華折實最平478.8萬起　平均呎價逾2.3萬【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

同場加映 【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

青姐話
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

中原地產 物業出租 屯門區 私人屋苑 聚康山莊

上一篇文章

【阿里巴巴9988】阿里蔡崇信吳泳銘 9月分接任主席及CEO

下一篇文章

【競爭力年報】香港競爭力排名全球第7　比去年跌2名遜新加坡、台灣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【交通著數】7.1起一連5日免費搭電車　7.1當日亦可免費搭渡輪
【交通著數】7.1起一連5日免費搭電車　7.1當日亦可免費搭渡輪
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？
【職場熱話】轉工要看月薪還是學習機會？網民：公司名聲越大的越好
【職場熱話】轉工要看月薪還是學習機會？網民：公司名聲越大的越好
【618網購節】京東618高潮期最後沖刺 首10分鐘約三成國產品牌成交額增長翻倍
【618網購節】京東618高潮期最後沖刺 首10分鐘約三成國產品牌成交額增長翻倍
【巨型黃鴨】一對橡皮鴨今日結束展覽 最後一日維港海上巡遊
【巨型黃鴨】一對橡皮鴨今日結束展覽 最後一日維港海上巡遊
【理財個案】夫婦未夠40歲坐擁三物業 點樣盡快退休唔使做?
【理財個案】夫婦未夠40歲坐擁三物業 點樣盡快退休唔使做?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款