4名嶺南大學內地生　1.45萬合租屯門聚康山莊兩房戶

租賃旺季來臨，屯門區租賃交投轉趨活躍，不時錄得內地學生租樓個案。中原地產陳家富表示，屯門聚康山莊5座高層E室，實用面積428平方呎，兩房間隔，附部份傢俬，月租叫價1.45萬元，剛以零議價租出，實用呎租約34元。

陳家富透露，單位由4名嶺南大學內地生合租，原因是租客心儀屋苑信步即達學校，故睇樓後極速拍板承租上址。

資料顯示，業主於2016年8月以367.5萬元購入單位，以月租1.45萬元計，現可享約4.7厘租金回報。

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