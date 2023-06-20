台灣市場數有助捕捉半導體行業機遇

生成式人工智能（Generative AI）聊天機器人ChatGPT席捲全球，Google及百度也相繼推出相關產品。投資市場上，人工智能亦成為今年受資金持續追捧的主題，Bloomberg Intelligence更指出，追蹤與人工智能相關公司的交易所交易基金（ETF）的資產有望增長3倍，達到350億美元。

眾所周知，半導體行業具有很強的周期性，很容易受到經濟周期所影響。現時環球經濟存在不確定性，一定程度上延長了半導體行業從底部復甦的時間，但不可否認的是人工智能的急速發展正推動行業復甦。最近，人工智能晶片龍頭輝達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳的分享亦進一步引證此觀點，他表示大型數據中心營運商正調整基礎設施，以掌握人工智能的發展機會，帶來了晶片的大量需求，並認為人工智能的「iPhone 時刻」已經開始，意指人工智能生活化時代已經來臨。

亞洲市場中，台灣的加權指數成為今年亞洲表現最佳的指數之一，年初至今升逾兩成，主要受晶片需求好轉的預期推動，因指數當中有四成比重來自半導體行業。台灣是全球半導體產業的重要一環，從上游的晶片設計，到下游的終端產品代工、自有品牌，早已形成一條完整的產業鏈。而在眾多台灣半導體公司中，台積電無疑是台灣以及全球半導體行業的代表性企業之一，佔全球半導體（不含記憶體）總市場佔有率30%，而人工智能晶片龍頭輝達（NVIDIA）正是台積電第三的主要客戶（第一和第二分別是蘋果公司和AMD）。近年，台積電致力於擴充先進製造產能，以應對人工智能晶片的長期需求，同時，台灣還有跨國半導體公司產業都是跟生產AI設備有關的，包括晶圓製造的聯華電子和半導體封裝的日月光。投資於台灣股市無疑能為投資者帶來參與半導體產業，包括人工智能發展的機會。

一般香港散戶投資者不容易直接投資台灣股票，但可透過數型基金作最直接部署，免卻挑選個別股票的煩惱，仍然能捕捉相關市場的機遇。