  • 30°C
香港時間 : 2023621日 (週三) 15:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

台灣市場指數有助捕捉半導體行業機遇

股市 16:16 2023/06/20

分享：

分享：

生成式人工智能（Generative AI）聊天機器人ChatGPT席捲全球，Google及百度也相繼推出相關產品。投資市場上，人工智能亦成為今年受資金持續追捧的主題，Bloomberg Intelligence更指出，追蹤與人工智能相關公司的交易所交易基金（ETF）的資產有望增長3倍，達到350億美元。

眾所周知，半導體行業具有很強的周期性，很容易受到經濟周期所影響。現時環球經濟存在不確定性，一定程度上延長了半導體行業從底部復甦的時間，但不可否認的是人工智能的急速發展正推動行業復甦。最近，人工智能晶片龍頭輝達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳的分享亦進一步引證此觀點，他表示大型數據中心營運商正調整基礎設施，以掌握人工智能的發展機會，帶來了晶片的大量需求，並認為人工智能的「iPhone 時刻」已經開始，意指人工智能生活化時代已經來臨。

亞洲市場中，台灣的加權指數成為今年亞洲表現最佳的指數之一，年初至今升逾兩成，主要受晶片需求好轉的預期推動，因指數當中有四成比重來自半導體行業。台灣是全球半導體產業的重要一環，從上游的晶片設計，到下游的終端產品代工、自有品牌，早已形成一條完整的產業鏈。而在眾多台灣半導體公司中，台積電無疑是台灣以及全球半導體行業的代表性企業之一，佔全球半導體（不含記憶體）總市場佔有率30%，而人工智能晶片龍頭輝達（NVIDIA）正是台積電第三的主要客戶（第一和第二分別是蘋果公司和AMD）。近年，台積電致力於擴充先進製造產能，以應對人工智能晶片的長期需求，同時，台灣還有跨國半導體公司產業都是跟生產AI設備有關的，包括晶圓製造的聯華電子和半導體封裝的日月光。投資於台灣股市無疑能為投資者帶來參與半導體產業，包括人工智能發展的機會。

一般香港散戶投資者不容易直接投資台灣股票，但可透過指數型基金作最直接部署，免卻挑選個別股票的煩惱，仍然能捕捉相關市場的機遇。

開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指重上2萬點下站睇幾多？ 618銷售數據解讀

撰文 : 薛永輝 恒生投資管理有限公司投資總監

ETF 股票 經濟 基金 指數 Google 台積電 NVIDIA 亞洲 美元
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款