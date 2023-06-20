▲ 【Softbank】軟銀孫正義：軟銀務求於AI競賽中取勝 自稱是ChatGPT「重度使用者」

聊天機器人ChatGPT問世，掀起人工智慧（AI）熱潮，日本富豪、軟銀集團董事長孫正義稱，軟銀將於AI競賽中取勝，主要受益於其數以十億美元計的科技投資，又預告「一場巨大的革命即將到來」。

孫正義在軟銀子企的股東大會上表示，軟銀的工作是進行積極早期投資，直言「不會被一些短期損失嚇倒，我們最終將統治世界」。他坦承雖在AI投資中犯過許多錯誤、但也有一些即將開花結果。

孫正義：自稱是ChatGPT「重度使用者」

孫正義續稱，最近一直忙於探索生成式AI的變革潛力，又舉例稱，經常與OpenAI行政總裁Sam Altman交流，探討如何令日語用戶，透過使用軟銀旗下搜尋引擎營運商Z Holdings Corp.，接觸本地化的AI生成工具。

他又指，他每日都使用ChatGPT，形容是該聊天機器人的「重度使用者」。

重申改變全面防禦投資策略

他預告，軟銀未來將以芯片設計公司ARM為核心，繼續探索包括量子在内的領域，亦暗示其改變全面防禦的投資策略，揚言「我們不會休息，並將變得更強」。他在上月底予股東信中稱，軟銀會保持財務穩健的同時，將投資在推動資訊革新上面，並在防禦型以及攻擊型之間取得平衡點。

此外，孫正義會親自主持軟銀周三（21日）的年度股東大會，市場關注孫正義會採用什麽策略，助軟銀紐虧轉為盈。

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記者：伍鍵文