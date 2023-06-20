【港元定存】港元中長期定存息最高4.5厘 15銀行趕乘4厘息快車

▲ 市面超逾30多個港元定存計劃有4厘息

焦點港銀高息港元定存年息比較

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其他港銀高息港元定存年息比較

港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 建行亞洲 4.30 3個月 500萬 備註：6月20日加0.1厘，新資金 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 華僑永亨 4.28 388天 50萬 備註：新資金，至6月底 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 工銀亞洲 4.20 3個月 10萬 備註：6月1日加0.4厘，全新綜合理財戶（每日平均理財總值10萬元），上限80萬元的全新資金，分行開立；至7月底 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 招商永隆 4.20 3個月、半年及9個月 50萬 備註：6月20日新推，指定理財戶及新資金，指定電子渠道開立 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 創興 4.20 3個月 50萬 備註：6月19日加0.2厘，須合資格的全新客戶，成功完成任何2個或以上的「指定項目」：成功開立網上銀行、或 成功申請信用卡、或完成投資風險及脆弱客戶評估問卷；至6月底 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 東亞 4.20 3個月 200萬 備註：6月12日加0.2厘，全新或升級至顯卓私人理財客戶及新資金，上限5000萬元 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 工銀亞洲 4.20 98天 300萬 備註：6月7日加0.2厘，全新指定理財戶及新資金，至6月底 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 華僑永亨 4.20 288天 20萬 備註：6月13日加0.05厘，「宏富理財」客以新資金 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 華僑永亨 4.15 288天 50萬 備註：新資金，至6月底 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 大眾銀行 4.10 兩個月、3個月、半年及1年 10萬 備註：6月20日加0.1厘，允新舊資金 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 富邦 4.10 3個月、半年及1年 50萬 備註：6月13日加0.2厘，個人客戶經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立，先到先得 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 交銀香港 4.10 3個月 100萬 備註：6月19日加0.1厘，指定理財戶，網上新資金定存 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 工銀亞洲 4.10 188天 300萬 備註：6月7日加0.1厘，全新指定理財戶及新資金，至6月底 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 南商 4.08 218天 100萬 備註：6月16日新推，新資金，至7月底 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 創興 4.05 3個月 5000 備註：6月19日新推，網上或流動銀行雲利率 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 信銀國際 4.05 3個月 1萬 備註：6月13日新推，CITICdiamond理財戶（每日平均結存總值400萬元），新資金，指定手機程式開立 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 花旗 4.00 3個月 5萬 備註：6月12日加0.2厘，指定理財戶及新資金，持有指定產品，至6月24日 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 大眾財務 4.00 半年、7個月及1年 50萬 備註：6月19日加0.2厘，財務公司不受50萬元存款保險計劃保障 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 大眾銀行 4.00 1個月 50萬 備註：6月20日加0.1厘 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 華僑永亨 4.00 238天 20萬 備註：「宏富理財」戶及新資金，至6月底 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 渣打 4.00 1年 10萬 備註：6月1日新推，只適用於「優先私人理財」客戶（平均總結存須達等值 800萬元或以上），新資金及透過分行辦理 港銀 年息（厘） 存期 起存額（元） 東亞 4.00 半年 200萬 備註：6月19日加0.2厘，全新或升級至顯卓私人理財客戶及新資金，上限5000萬元 註：只列3個月或以上存期，最終條款以銀行公布為準，截至6月20日

本周僅得4個交易日，但港銀仍勇於搶存，今天（6月20日）有4間調整港元定期存款利率，包括招商永隆勁加9個月期息率0.8厘至4.2厘；大眾銀行提高兩個月、3個月、半年及1年期年息0.1厘至4.1厘；建行亞洲加3個月年息0.1厘至4.3厘；上商短加長減，勁加1個月年息0.6厘，新息率至3.08厘，同時減1年期息率0.2厘至3.38厘。

大行加存息後 中小行跟加迎戰

此外，半年結開始倒數，4厘息陣營不斷壯大，本周首兩天已有5間業界推4厘息的計劃，除了招商永隆及大眾銀行外，再者，大眾財務全線加短中長息至4厘，東亞 （00023） 新推半年年息4厘，創興把3個月年息加至4.4厘。回顧上周共12行加息，最勇進是大新 （02356） 5連加，令3個月年息報4.3厘。

現時提供3個月或以上4厘中長息的銀行多達15間，合共逾30個計劃，當中創興有10款4厘或以上的特惠息，大眾銀行也有8個選擇。

追溯4厘息湧現的主因，自從3大發鈔行及恒生 （00011） 搶閘於6月輪流加定存息後，中小行爭相迎戰還擊，當中最高是富邦3個月的4.5厘。

惟避險族追趕4厘息時有3大注意，包括：

（1）搶大額資金：創興推3個月年息4.4厘，入場費須300萬元；同樣，建行亞洲相同存期有4.2厘，門檻更須500萬元新錢。

（2）優待大戶貴客：渣打香港 （02888） 3個月及半年享4.4厘年息，起存額僅10萬元新資金，惟只適用於「優先私人理財」客戶（平均總結存須達等值800萬元或以上）及透過分行辦理。花旗3個月享4厘年息，門檻只是5萬元，但須高端客及持有指定理財產品。信銀國際的入場費僅1萬元，3個月年息有4.05厘，為CITICdiamond理財戶（戶口每日平均總結存為400萬元）尊享。

（3）限制最少：華僑永亨388天有4.28厘年息，僅須20萬元新錢進場；若是旗下宏富理財戶，388天更有4.38厘年息，為市面最高的長息。大眾銀行10萬元1年定存享4厘年息，且允現有資金。創興網上優惠3個月享4.05厘年息，門檻僅5000元，存50萬元為4.2厘，且容許新舊資金。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪