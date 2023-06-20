【港元定存】港元中長期定存息最高4.5厘 15銀行趕乘4厘息快車

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【ESG】渣打提供90隻ESG基金供客任揀 力促多元化綠色金融
焦點港銀高息港元定存年息比較
其他港銀高息港元定存年息比較
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|建行亞洲
|4.30
|3個月
|500萬
|備註：6月20日加0.1厘，新資金
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|華僑永亨
|4.28
|388天
|50萬
|備註：新資金，至6月底
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|工銀亞洲
|4.20
|3個月
|10萬
|備註：6月1日加0.4厘，全新綜合理財戶（每日平均理財總值10萬元），上限80萬元的全新資金，分行開立；至7月底
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|招商永隆
|4.20
|3個月、半年及9個月
|50萬
|備註：6月20日新推，指定理財戶及新資金，指定電子渠道開立
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|創興
|4.20
|3個月
|50萬
|備註：6月19日加0.2厘，須合資格的全新客戶，成功完成任何2個或以上的「指定項目」：成功開立網上銀行、或 成功申請信用卡、或完成投資風險及脆弱客戶評估問卷；至6月底
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|東亞
|4.20
|3個月
|200萬
|備註：6月12日加0.2厘，全新或升級至顯卓私人理財客戶及新資金，上限5000萬元
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|工銀亞洲
|4.20
|98天
|300萬
|備註：6月7日加0.2厘，全新指定理財戶及新資金，至6月底
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|華僑永亨
|4.20
|288天
|20萬
|備註：6月13日加0.05厘，「宏富理財」客以新資金
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|華僑永亨
|4.15
|288天
|50萬
|備註：新資金，至6月底
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|大眾銀行
|4.10
|兩個月、3個月、半年及1年
|10萬
|備註：6月20日加0.1厘，允新舊資金
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|富邦
|4.10
|3個月、半年及1年
|50萬
|備註：6月13日加0.2厘，個人客戶經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立，先到先得
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|交銀香港
|4.10
|3個月
|100萬
|備註：6月19日加0.1厘，指定理財戶，網上新資金定存
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|工銀亞洲
|4.10
|188天
|300萬
|備註：6月7日加0.1厘，全新指定理財戶及新資金，至6月底
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|南商
|4.08
|218天
|100萬
|備註：6月16日新推，新資金，至7月底
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|創興
|4.05
|3個月
|5000
|備註：6月19日新推，網上或流動銀行雲利率
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|信銀國際
|4.05
|3個月
|1萬
|備註：6月13日新推，CITICdiamond理財戶（每日平均結存總值400萬元），新資金，指定手機程式開立
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|花旗
|4.00
|3個月
|5萬
|備註：6月12日加0.2厘，指定理財戶及新資金，持有指定產品，至6月24日
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|大眾財務
|4.00
|半年、7個月及1年
|50萬
|備註：6月19日加0.2厘，財務公司不受50萬元存款保險計劃保障
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|大眾銀行
|4.00
|1個月
|50萬
|備註：6月20日加0.1厘
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|華僑永亨
|4.00
|238天
|20萬
|備註：「宏富理財」戶及新資金，至6月底
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|渣打
|4.00
|1年
|10萬
|備註：6月1日新推，只適用於「優先私人理財」客戶（平均總結存須達等值 800萬元或以上），新資金及透過分行辦理
|港銀
|年息（厘）
|存期
|起存額（元）
|東亞
|4.00
|半年
|200萬
|備註：6月19日加0.2厘，全新或升級至顯卓私人理財客戶及新資金，上限5000萬元
|註：只列3個月或以上存期，最終條款以銀行公布為準，截至6月20日
本周僅得4個交易日，但港銀仍勇於搶存，今天（6月20日）有4間調整港元定期存款利率，包括招商永隆勁加9個月期息率0.8厘至4.2厘；大眾銀行提高兩個月、3個月、半年及1年期年息0.1厘至4.1厘；建行亞洲加3個月年息0.1厘至4.3厘；上商短加長減，勁加1個月年息0.6厘，新息率至3.08厘，同時減1年期息率0.2厘至3.38厘。
大行加存息後 中小行跟加迎戰
此外，半年結開始倒數，4厘息陣營不斷壯大，本周首兩天已有5間業界推4厘息的計劃，除了招商永隆及大眾銀行外，再者，大眾財務全線加短中長息至4厘，東亞 （00023） 新推半年年息4厘，創興把3個月年息加至4.4厘。回顧上周共12行加息，最勇進是大新 （02356） 5連加，令3個月年息報4.3厘。
現時提供3個月或以上4厘中長息的銀行多達15間，合共逾30個計劃，當中創興有10款4厘或以上的特惠息，大眾銀行也有8個選擇。
追溯4厘息湧現的主因，自從3大發鈔行及恒生 （00011） 搶閘於6月輪流加定存息後，中小行爭相迎戰還擊，當中最高是富邦3個月的4.5厘。
惟避險族追趕4厘息時有3大注意，包括：
（1）搶大額資金：創興推3個月年息4.4厘，入場費須300萬元；同樣，建行亞洲相同存期有4.2厘，門檻更須500萬元新錢。
（2）優待大戶貴客：渣打香港 （02888） 3個月及半年享4.4厘年息，起存額僅10萬元新資金，惟只適用於「優先私人理財」客戶（平均總結存須達等值800萬元或以上）及透過分行辦理。花旗3個月享4厘年息，門檻只是5萬元，但須高端客及持有指定理財產品。信銀國際的入場費僅1萬元，3個月年息有4.05厘，為CITICdiamond理財戶（戶口每日平均總結存為400萬元）尊享。
（3）限制最少：華僑永亨388天有4.28厘年息，僅須20萬元新錢進場；若是旗下宏富理財戶，388天更有4.38厘年息，為市面最高的長息。大眾銀行10萬元1年定存享4厘年息，且允現有資金。創興網上優惠3個月享4.05厘年息，門檻僅5000元，存50萬元為4.2厘，且容許新舊資金。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪