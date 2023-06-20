【零售調查】港商望拓澳加市場　消費者期望個人化折扣

支付平台公司Adyen今（20日）發表零售報告，Adyen香港區主管鄧啟俊（Kai）表示共有3大重點，「第一是港商對未來感到樂觀，經過3年疫情，不少商戶都有線上及線下擴展計劃，目標地區包括內地、加拿大及澳洲」；第二是香港是個折扣城市，有近6成商戶全年為消費者提供折扣；第三是在本地消費券的帶動下，電子支付變得愈來愈重要。

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Adyen委託Opinium LLP訪問了3.6萬名消費者，並委託Censuswide訪問全球1.2萬個商戶，當中香港的消費者及商戶數目分別佔1,000名和521個。報告指出，逾三分之一香港商戶表示計劃於明年拓展新的線上市場（37%）及於國外開設實體店 （33%），相比2022年的比率分別為21%和19%均有所上升。

消費者等到減價日才購物

許多本地商戶在過去幾年已轉投電子商務，但仍渴望進一步拓展線上和實體業務。在計劃投資新市場的受訪者中，近一半（45%）表示內地爲其目標市場，加拿大（28%）和澳洲（28%） 並列第二。

與亞大區其他市場相比，香港商戶受通脹影響更深：59%企業表示在通脹影響下，他們必須在全年期間爲消費者提供不同折扣，遠高於區內平均水平的45%。逾三分一受訪顧客表示，他們會花費更多時間搜尋線上折扣，並等到減價日（例如雙十一和黑色星期五）才購買產品。

記住消費者喜好能「加分」

除折扣之外，有超過70%受訪者希望喜愛的商戶能夠提供更多個人化折扣；73%消費者會爲取得更優惠的折扣而下載零售商的應用程式，比上一年度上升了10%。然而，金錢利益並不足以留住顧客：有 60%受訪者表示，能夠記住其個人喜好和過往購物行爲的零售商將會被「加分」。

在這方面，商戶遠遠未達預期，甚至無法與世界其他地區看齊。在受訪的香港零售商中，68%

表示其企業沒有任何正規的忠誠計劃，69%則表示沒有足夠數據來根據顧客忠誠度作出明智決策一一遠低於全球平均水平的39%和 34%。

香港電子支付步伐緩慢

Adyen香港區主管鄧啟俊（Kai）表示，雖然香港非常先進，但仍是一個現金城市，相比鄰近地區，使用電子貨幣的步伐較為緩慢，「本地雖有很多電子消費方法，不過一般人逛街市、乘坐的士等，仍然以現金消費為主。」他認為，外地電子支付更加普及，是因為政府政策推動，但本港則以商戶推動為主，此外，本地地方小，市民到實體店購物非常方便，所以亦會減少使用電子支付。

儘管如此，但即使是45歲或以上的本地消費者，現在亦更偏好使用數碼付款方式。扣帳卡／信用卡、電子錢包和二維碼的使用率不斷上升。商戶則需致力趕及提供顧客期盼的付款方式：現時只有33%商戶接納以電子錢包付款，甚至低於2022年的38%。

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本報記者：歐陽佩

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