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【最優惠利率】東亞料儲局下月再加息　港銀最優惠利率勢隨加0.25厘　LPR下半年或再降

宏觀解讀 16:05 2023/06/20

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東亞銀行 （00023） 首席經濟師蔡永雄表示，香港銀行同業拆息（HIBOR）抽升至超過5厘水平，認為主要與銀行為半年結預留資金有關，預期半年結過後，7月份HIBOR將稍為回順至4厘以上水平。由於現時銀行體系結餘回落至約450億元的相對低水平，相信受季節性因素如全年結、個別融資或IPO等對資金需求上升影響，下半年拆息波動將會大，且有機會上行。

蔡永雄預料，聯儲局或於7月加息0.25厘，屆時港銀的港元最優惠利率（P）料會跟隨上調0.25厘。他並預測在經濟全面重啟、跨境旅遊復常等因素支持下，今年香港經濟增長約5.5%，失業率有望回落至平均2.8%，通脹率約2.7%，而本港今年樓價按年料升7.5%。

5年期LPR同降10點子　料內地不欲明顯釋撐樓市訊號

內地今公布1年和5年期貸款市場報價利率（LPR）雙雙下調10點子。蔡永雄表示，降幅屬他預期之內，認為與房地產按揭利率相關的5年期LPR降幅與1年期一致，是不希望過於明顯向市場釋出支持樓市的訊號，畢竟「房住不炒」及穩定樓市的主要目標仍不變，中央希望推出政策是一步一步來，不想大規模放水刺激某行業，亦不希望透過房地產推動整個經濟快速增長，只是希望房地產市場穩定。

蔡預期，1年和5年期LPR於下半年還有機會再下調10點子，降準也有1至2次25點子的下調空間。

看好內銀板塊　估值偏低及股息達6至7厘

東亞銀行首席投資策略師李振豪則認為，雖然LPR降10點子，但早前個別銀行部分存款利率跌幅超過10點子，故息差至少仍是平穩狀態。房地產貸款風險方面，整體已比去年改善很多。內銀板塊估值低，較其他板塊投資前景好，股息派發也有6至7厘水平。內銀板塊無論基本面、宏觀因素，自身質素，都在現時港股較紊亂市況下，屬數一數二好的板塊。

中央政策利好固投及消費板塊

李振豪提到，國家主席習近平近期訪問雄安新區，憧憬將有城鎮化概念的措施出台，利好消費等板塊；同時，今年是一帶一路十周年，基建項目有可能延伸至更多地區，利好固投板塊。他又指，中央希望催谷內需消費，利好民生類型的消費股，但要留意電動車市場現時割價情況並不健康，認為投資該行業龍頭或電池概念會較穩妥。

科技股方面，內地企業的營利模式仍主要集中於內地市場，較難走出國外市場，加上市場憂慮美國「禁投令」的推出，及數碼轉型行業整改仍在持續，認為其板塊的爆發點難以出現，預期民生相關的科技股、手遊和硬件將較值得關注。

李振豪預期，恒指今年目標市盈率10.5倍，恒指下半年目標水平22000點，認為央企改革板塊受到關注，利好中資電訊、內銀、電力及基建股等。

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記者：胡學能

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