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【人工智能】大摩：中國AI發展已進入轉捩點、料為互聯網行業帶來53萬億機遇　看好一家科網股最受惠

股市 15:42 2023/06/20

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【人工智能】大摩：中國AI發展已進入轉捩點、料為互聯網行業帶來53萬億機遇　看好一家科網股最受惠

全球積極推動人工智能（AI）發展，摩根士丹利認為，中國在AI發展上已進入轉捩點，預期隨消費模式由線下轉向線上，AI可為中國互聯網行業帶來53萬億元人民幣的機遇，當中百度 （09888） 將是最明顯的潛在受惠者。

大摩表示，美國在AI發展進程上領先，中國正在追落後，相信中國AI發展將會改變消費者的取態及帶來企業變革，並加快本土科技發展，即使不計入AI引發的生產力提升次輪效應，相信2022至2030年多行業的數字化複合年均增長率可達12%，較基本情景的10%更高。

「生成式AI在內地要大規模商業化，必須要監管批准，以確保符合法規，但何時商業化及在公營機構使用仍未明朗。」

大摩：中國有3種潛在的AI受惠者

大摩認為，中國有3種潛在的AI受惠者：（A）AI推動者：百度、阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） ；（B）擁有專業行業數據的交易商，如貝殼找房（美：BEKE）及BOSS直聘（美：BZ）；（C）擁有AI能力並內容為主的平台：網易 （09999） 、騰訊音樂（美：TME）

大摩指，百度在AI發展上擁有3大優勢（1）擁AI全產業鏈的能力，包括計算能力、深度學習框架、大型語言模型、應用程序；（2）專有培訓數據（搜索查詢）；（3）商業2B+2C（面向企業及面向消費者）案例，包括AI搜索、AI雲、自動駕駛、小度智能家居；（4）維持AI研發投資的能力和意願；（5）先發優勢；（6）監管障礙相對較低。

調升百度評級至「增持」 第二看好互聯網股

大摩預期，AI賦能下，百度2022至2025年核心收入的複合年均增長率可達17%，2025年達至1510億元人民幣，面向企業方面，AI將通過更高的科技開支及雲應用來改善企業生產力及效益，從而推動企業革，同時百度可提高雲服務市場的市佔率，預期百度雲收入的複合年均增長率可達31%，2025年可達至400億元人民幣。

面對消費者方面，大摩預期AI將推動消費者行為改變，進一步由線下轉移至線上，百度將會獲得更好的轉化率及佣金收入，估計百度營銷（包括佣金）收入複合年均增長率可達11%，2025年增至950億元人民幣。

大摩調升百度評級至「增持」，為僅次於阿里巴巴、第二看好的中資互聯網企業，同時調升百度美股目標價19%至190美元。

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編輯：陳韻妍

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