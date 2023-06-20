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【啟德效應】新世界活化工廈Artisan Hub全數租出　呎租23元創近期區內新高

股樓投資 15:48 2023/06/20

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隨着沙中綫通車，加上啟德體育園即將落成，新蒲崗愈來愈受惠，尤其是近年落成的活化工廈項目，其中新世界發展（00017）旗下新蒲崗Artisan Hub，已全數租出，呎租更高達23元，創區內同類項目的近期新高。 

消息指，Artisan Hub近月連錄成交，其中大廈中層全層，面積約5,564平方呎，獲香港國際米蘭青訓學院承租，而大廈9樓，面積約5,564平方呎，則獲紅盒迷你倉承租。據悉，紅盒迷你倉原租用沙田工廈作辦公室，而是次承租Artisan Hub，則作「升級」用途。

資料顯示，Artisan Hub位於六合街9號，樓高11層，總樓面約64,434平方呎，主打半零售及商業用途，其中零售樓面租戶以餐廳及優閒興趣班為主，比例佔60%，而營銷、媒體和廣告行業則佔22%。 

Artisan Hub環境

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至於去年6月落成，同系新蒲崗全新工廈項目Artisan Lab，亦深受市場歡迎，出租率達75%，預計今年底可以全數出租。項目樓高22層，總建築面積逾12萬平方呎。 

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撰文 : 黃卓賢

工廈 新蒲崗 新世界發展（00017）

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