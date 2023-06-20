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【Intel半導體】Intel獲德政府100億歐元補助　德國建半導體廠房

科技 04:19 2023/06/20

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近日芯片大廠Intel就宣佈在德國興建新的半導體廠房，同時獲得德國100億歐元（約854億港元）資助。

過去幾年，由於環球受疫情影響，不少企業的供應鏈斷裂，企業學懂樂分散風險的教訓後，近日芯片大廠Intel就宣佈在德國興建新的半導體廠房，同時獲得德國100億歐元（約854億港元）資助。

據網媒gizmochina報道，Intel的新廠房將選址德國中部城市Magdeburg，整體興建費用約300 億歐元（約2,564億港元），並會創造數以千計工作職位。近日德國聯邦總理Olaf Scholz就與Intel的行政總裁Pat Gelsinger正式就項目簽訂合約，德國政府亦承諾會給予高達100億歐元的補助，除了在財政上直接提供，德國政府亦會在能源開支設定費用上限。

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今次德國政府補助的形式不但能協助Intel減低建廠成本，亦令廠房在2027年營運時能更有效控制生產成本。今次與德國政府簽訂合約，對一直期望擴充歐洲產能的Intel而言是一大突破，而德國政府亦因項目獲益，既能創造就業及帶動經濟增長，亦能強化他們在歐洲半導體生產的領導地位。

責任編輯：李彥煒

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