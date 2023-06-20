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【交棒困難】日本社長平均年齡創新高　接班困難成企業隱憂

商業 15:39 2023/06/20

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一項調查指日本企業社長的平均年齡達到60.4歲，創下歷史新高，合適繼承人難尋成為企業隱憂，甚至愈來愈多企業因而倒閉。

【無人麵店】東京JR上野站設自動蕎麥麵店　解決人手不足問題

據日本調查機構帝國數據庫調查顯示，近年因「難找接班人」而倒閉的企業愈來愈多，在2022年就達到歷史新高的487宗。這些公司中有將近一半，因公司代表人生病或死亡而倒閉，這已成為管理風險。

隨著嬰兒潮一代達到75歲或以上，世代交接的問題日益逼切。據帝國數據庫的全國社長年齡調查，截至2022年，社長的平均年齡為60.4歲，自1990年以來連續32年連續上升，創歷史新高。社長退休的平均年齡為68.8歲，70歲才退休的現象已經很明顯。

急著短時間接管對公司管理有壞影響

25.2%的社長年齡在70多歲或以上，另一方面，40歲以下佔比維持在3.3%。按行業劃分，年齡最高的是「房地產」的62.5歲，80歲以上的人口比例9.5%。最低的是「服務」的58.9歲，以IT企業為主，年輕創業者較多。上市公司總裁的平均年齡則為58.7歲。

帝國數據庫引述日本政府中小企業廳的《事業繼承指南》，列舉了作為事業繼承要素的「人、資產、知識經驗」的觀點，但重要的是要在短時間內交棒給繼承人非常困難：「只要不緊急的話，業務接班未必困難，但急著在短時間內接管，就很難避免對公司管理有壞影響，企業有必要預留充裕時間做業務繼承。」

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責任編輯：李智賢

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