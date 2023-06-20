【阿里巴巴9988】阿里蔡崇信吳泳銘 9月分接任主席及CEO

阿里巴巴(09988) 繼進行大型架構重組後，再出現管理層變動。集團宣布由9月10日起，執行副主席蔡崇信，將接替張勇出任公司主席。淘天集團董事長吳泳銘，則將出任首席執行官，以及於公司董事會上替代現任主席兼首席執行官張勇。張勇此後將續擔任阿里雲智能集團董事長兼首席執行官。阿里全日收報88.35元下跌1.5%。



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張勇通過全員信宣布，阿里雲智能集團完全分拆已經啟動，正處於向上發展的最關鍵時期，必須全身心投入。同時為了適應未來發展規範和要求，其個人不宜再同時擔任兩家公司董事長與首席執行官職務。張勇此後將專職擔任阿里雲智能集團董事長兼CEO，專注阿里雲的發展，持續提升阿里雲的行業競爭力與全球競爭力，讓阿里雲為各行業尤其中小企業的數智化升級提供更優質安全便捷的基礎服務。張勇又指出，集團「1+6+N」的全新業務集群基本成型，各業務集團董事會已開始運行，多個業務的上市和融資計劃也已開展，控股集團將主要承擔創新孵化大本營角色，整個阿里巴巴正以全新姿態奔向未來。

至於接任主席的蔡崇信，於1999年加入阿里巴巴集團，為公司創始人之一。他同時是美國職業籃球隊籃網的班主。阿里候任CEO吳泳銘，亦是阿里巴巴集團創始人之一及阿里巴巴合夥人，自今年5月起出任淘天集團董事長。在 阿里巴巴於 1999 年成立之初，吳泳銘擔任技術總監。

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