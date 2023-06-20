【公司內望】朗豪坊商場首4月零售收入增7成 冠君侯迅：內地客回復至疫前60%

香港正走出疫後陰霾，加上與內地通關，旅客崔護重來令零售業重見光明，冠君產業信託（02778）行政總裁侯迅接受訪問時表示，旗下朗豪坊商場今年1月至4月的零售收入上升70%，現時內地旅客回復至疫情前的約5至6成，為迎合旅客新的消費模式，商場亦利用網紅及短視頻來加強宣傳效果。

根據政府公布的數據，今年1月至4月本地零售銷售額按年增長21.7%，對於朗豪坊商場的表現，侯迅透露，去年無論是零售額或租金均有點受壓，但今年以來兩者均去到穩定的水平，特別是商場的零售額，1月至4月較去年同期增長達70%，反映集團的反彈力相當強勁。

「我們的回彈除了本地消費外，加上遊客的來臨而達成的，其中一個反彈得最強勁的業態就是美妝，以我們自營的品牌Langham Beauty為例，今年首5個月的營業額，按年大增1.2倍，我們推出Langham Beauty Fest等促銷活動，及政府派發消費券也有正面幫助。」

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上半年經歷了農曆新年及五一假期，對於內地遊客人流的表現，侯迅指出，農曆新年時剛剛通關不久，香港當時也有很多人趕着回鄉探親，相對上沒太大的代表性。而到了五一，通關已一段時間，首兩天假期商場的人流達到27萬人次，是今年的一個高峰。直至目前為止，內地遊客大約回復至疫情前的5至6成，代表未來還有很大的增長空間。

對於今年辦公室市道的看法，侯迅表示：「其實辦公室是一個滯後的市場，與企業簽約通常是3年，這3年間經歷了新冠、加息、俄烏戰爭、美國銀行爆煲等不同因素，現在租約到期後可能有些公司會縮減規模，甚或撤出。」

不過，有危亦是有機，她透露，花園道3號在今年首季有租戶擴充了規模，增加了3.3萬平方呎，佔大廈總樓面面積約2.7%。

「我們沒有水晶球，不過商廈整體的環境確是不太理想，仍然有壓力，但我們仍然盡力為辦公室增值，我們有一些Service Office（服務式辦公室），也有提供活動場地的Event Space（活動場地），提供一個較為彈性的租務方案。例如附近有公司需要短期裝修，又或是短期業務擴展，無論是短租或長租，我們也能提供合適、靈活的方案。」

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記者：李兆明