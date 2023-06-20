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【競爭力年報】香港競爭力排名全球第7　比去年跌2名遜新加坡、台灣

理財智慧 16:00 2023/06/20

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國際管理發展學院發布《2023年世界競爭力年報》，香港排名全球第7位，比起去年排名第5位下跌2名。根據報告，十甲內的亞洲國家或城市有新加坡及台灣，分別是第4名及第6名，新加坡跌1名，台灣剛升1名，但兩者名次都比香港高。

今年的排名調動不少，除了丹麥繼續蟬聯榜首外，愛爾蘭為第2名，比去年幅上升9名，排之後的則是瑞士，下跌了1名排第3。其他國家或城市為荷蘭(第5)、瑞典(第8)、美國(第9)及阿聯酋(第10)。中國內地則排第21，比去年下跌4名。 

更多國家或城市排名（11至50名）：

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世界競爭力年報以4大因素作排名，分別是經濟表現、政府效能、營商效能及基礎建設。

港府表示，在4個競爭力因素中，香港在政府效能取得全球第2名，在基礎建設的排名也上升。惟受去年受疫情高峰影響，營商效能排名有所下跌；去年經濟亦顯著轉弱並出現負增長，經濟表現的排名因而下跌。

子因素方面，香港在商業法規繼續位列榜首，在稅務政策、國際投資、國際貿易和科技基礎設施的排名均在全球前5名。

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撰文 : 陳楚琨

稅務 商業法規 競爭力排名 新加坡 香港 美國 台灣 中國 亞洲

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