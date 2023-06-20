【自助維修】Samsung擴自助維修Galaxy產品服務至歐洲9大國家

▲ Samsung近日宣布，將自助維修計劃帶到歐洲9大國家，用戶可以自助維修指定的Galaxy產品。

鑑於近年消費者對自助維修需求上升，Samsung近日宣布，將自助維修計劃帶到歐洲9大國家，用戶可以自助維修指定的Galaxy產品。

新計劃覆蓋歐洲9大國家，包括比利時、法國、德國、意大利、荷蘭、波蘭、西班牙、瑞典及英國。按Samsung官方網站資料顯示，該自助維修計劃適用的Galaxy設備包括Galaxy S20、Galaxy S21、Galaxy S22系列，另外亦包括Galaxy Book Pro與Galaxy Book Pro 360。

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為了要讓用戶更方便自助維修，Samsung亦與歐洲零件經銷商合作，包括總部位於德國的售後服務與電子產品廠商ASWO，另外還有荷蘭電子零件供應商2Service。兩家合作廠商都是Samsung的授權經銷商。

Samsung表示，用戶可自主更換Galaxy S20、Galaxy S21、Galaxy S22系列的手機屏幕、玻璃、充電埠。至於在手提電腦方面，Galaxy Book Pro系列的用戶將可選擇7款原廠零件，包括機殼前蓋/後蓋、顯示器、電池、觸控板、帶有指紋辨識功能的電源鍵，以及橡膠腳墊。維修完畢後，用戶可留下所有需要的維修工具，以便在日後有需要時可以直接使用。

責任編輯：李彥煒

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