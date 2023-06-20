  • 31°C
香港時間 : 2023620日 (週二) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【自助維修】Samsung擴自助維修Galaxy產品服務至歐洲9大國家

科技 15:38 2023/06/20

分享：

分享：

Samsung近日宣布，將自助維修計劃帶到歐洲9大國家，用戶可以自助維修指定的Galaxy產品。

鑑於近年消費者對自助維修需求上升，Samsung近日宣布，將自助維修計劃帶到歐洲9大國家，用戶可以自助維修指定的Galaxy產品。

新計劃覆蓋歐洲9大國家，包括比利時、法國、德國、意大利、荷蘭、波蘭、西班牙、瑞典及英國。按Samsung官方網站資料顯示，該自助維修計劃適用的Galaxy設備包括Galaxy S20、Galaxy S21、Galaxy S22系列，另外亦包括Galaxy Book Pro與Galaxy Book Pro 360。

【歐盟新規】歐盟勒令智能電話必須有便攜式電池設計　2027年正式生效

【AR眼鏡】ZTE nubia Neovision Glass開賣　索價4200港元 官方網站有售

為了要讓用戶更方便自助維修，Samsung亦與歐洲零件經銷商合作，包括總部位於德國的售後服務與電子產品廠商ASWO，另外還有荷蘭電子零件供應商2Service。兩家合作廠商都是Samsung的授權經銷商。

Samsung表示，用戶可自主更換Galaxy S20、Galaxy S21、Galaxy S22系列的手機屏幕、玻璃、充電埠。至於在手提電腦方面，Galaxy Book Pro系列的用戶將可選擇7款原廠零件，包括機殼前蓋/後蓋、顯示器、電池、觸控板、帶有指紋辨識功能的電源鍵，以及橡膠腳墊。維修完畢後，用戶可留下所有需要的維修工具，以便在日後有需要時可以直接使用。

責任編輯：李彥煒

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】人魚學校外地開深造班 建私家泳池拓業務
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【生成式AI】Samsung夥Naver 開發生成式AI芯片　冀挑戰ChatGPT地位
2023/05/16
【生成式AI】Samsung夥Naver 開發生成式AI芯片　冀挑戰ChatGPT地位
【搜尋引擎之爭】Google鬆一口氣？　Samsung手機不考慮改用Bing
2023/05/22
【搜尋引擎之爭】Google鬆一口氣？　Samsung手機不考慮改用Bing
【生成式AI】Samsung開發自家AI模型　服務支援9大領域　料最快12月推出
2023/06/15
【生成式AI】Samsung開發自家AI模型　服務支援9大領域　料最快12月推出
【芯片大戰】台積電為Apple、NVIDIA試產2nm芯片　冀超越Samsung、Intel
2023/06/19
【芯片大戰】台積電為Apple、NVIDIA試產2nm芯片　冀超越Samsung、Intel

你可能感興趣

【生成式AI】Samsung夥Naver 開發生成式AI芯片　冀挑戰ChatGPT地位
11:37 2023/05/16
【生成式AI】Samsung夥Naver 開發生成式AI芯片　冀挑戰ChatGPT地位
【搜尋引擎之爭】Google鬆一口氣？　Samsung手機不考慮改用Bing
13:20 2023/05/22
【搜尋引擎之爭】Google鬆一口氣？　Samsung手機不考慮改用Bing
【生成式AI】Samsung開發自家AI模型　服務支援9大領域　料最快12月推出
15:57 2023/06/15
【生成式AI】Samsung開發自家AI模型　服務支援9大領域　料最快12月推出
科技產品 移動裝置 顯示器 歐洲 意大利 Galaxy S 波蘭 比利時 瑞典 荷蘭

下一篇文章

【AR眼鏡】ZTE nubia Neovision Glass開賣　索價4200港元 官方網站有售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Android機械人】小米創辦人再創業　全球首款Android桌面機械人面世
【Android機械人】小米創辦人再創業　全球首款Android桌面機械人面世
【Vision Pro】Apple分析師：Vision Pro具競爭力　需升級WiFi、超寬頻規格
【Vision Pro】Apple分析師：Vision Pro具競爭力　需升級WiFi、超寬頻規格
【芯片大戰】台積電為Apple、NVIDIA試產2nm芯片　冀超越Samsung、Intel
【芯片大戰】台積電為Apple、NVIDIA試產2nm芯片　冀超越Samsung、Intel
【Google Maps】Google地圖推三項更新　計劃暑假旅行更方便
【Google Maps】Google地圖推三項更新　計劃暑假旅行更方便
【網絡攻擊】Reddit受黑客攻擊　威脅洩漏達80GB機密資料
【網絡攻擊】Reddit受黑客攻擊　威脅洩漏達80GB機密資料
【華為專利】華為應對制裁　擬向約30間日本中小企收取專利費
【華為專利】華為應對制裁　擬向約30間日本中小企收取專利費
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款