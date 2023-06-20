曾淵滄：輸入外勞加速建屋

上周，筆者在「新加坡關馬場的啟示」一文中提到，香港特區政府可能真會收回粉嶺高爾夫球場部分土地，反對者最終可能失望。結果，數天前，特首李家超親自說，今年9月會收回部分粉嶺高爾夫球場土地，3幅土地將交給地產商建居屋……香港也將學新加坡大量引入外勞，看來未來的香港會愈來愈像新加坡。絕大部分人會住在公共房屋，只有少數很有錢的人會住私人住宅。

過去香港的居屋售價是私宅的70%，前香港特首林鄭月娥已經將之降至私宅的60%，現在李家超再進一步降價。

現在，連高檔的由私人地產商興建的居屋也打六五折。許多年前，香港也有私人地產商興建的居屋，太古城旁康山花園就是一個很好的例子。目前，康山花園是很受歡迎的居屋，由私人地產商興建，建得像私人住宅，業主若能以「白居二」形式出售，回報率驚人。

過去，不論是港英政府或是特區政府，並不經常會讓私人地產商興建與出售居屋，多是心血來潮地推出。將來，這種由私人興建的居屋估計會相當多，新加坡也不少，建得美輪美奐，很受歡迎，二手價很高。

私人地產商建居屋

私人地產商興建居屋可以是政府的土地，也可以是地產商的農地，政府土地可以公開投標，地產商的農地可以補地價改變用途，當然，農地若用來興建居屋，補地價的成本也會相應較低。

粉嶺回收的部分高爾夫球場土地，面對着用量如此差仍未回收的高爾夫球場，也該是很受歡迎的地段，估計不會用來興建出租用的公屋，而會用來興建居屋，也很可能讓私人地產商興建，建出來才會與高爾夫球場相配。高爾夫球場旁不該出現另一個悲情社區。

李家超已決定學習新加坡大量輸入外勞。輸入外勞的數量、條件細節在數天前已公布，工會領袖已不可能反對，唯一能做的只是表態，表示遺憾。大量外勞的輸入意味着，香港建屋的發展速度會加快，以往估計的工程進度都會重新計算，加快建屋也意味着住宅供應量會增加。

過去許多年，地產商經常說他們與政府談了很久，有時長達20年，都無法為自己手上農地補地價談妥。將來，如果政府鼓勵地產商在他們自己的農地上興建居屋，補地價應該也比較容易達到共識，那麼，住宅供應就可以大幅度增加。

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用高檔住宅搶人才

當然，供應增加不一定能滿足需求的增加，香港正在努力搶人才。所謂人才，收入必然不錯，高收入者想買樓，而不是排隊等待分配公屋，輸入外勞可以住在深圳。想要輸入人才，政府就必然需要提供不錯的住宅。長遠的將來，香港高檔住宅仍會供不應求，今日的新加坡也是如此。

節錄自第817期《iMoney Wealth》置業安居

編輯：譚翠兒

撰文 : 曾淵滄 中原城市指數創辦人之一，現為財經評論員，熟悉本港樓市走勢與經濟的關係，憑創立中原城市指數奪得2001年城市大學最佳商業應用研究獎。為英國曼徹斯特大學管理科學博士及英國蘭卡士特大學運籌學碩士。