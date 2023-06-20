  • 31°C
香港時間 : 2023620日 (週二) 16:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

曾淵滄：輸入外勞加速建屋

名人薈萃 15:09 2023/06/20

分享：

分享：

上周，筆者在「新加坡關馬場的啟示」一文中提到，香港特區政府可能真會收回粉嶺高爾夫球場部分土地，反對者最終可能失望。結果，數天前，特首李家超親自說，今年9月會收回部分粉嶺高爾夫球場土地，3幅土地將交給地產商建居屋……香港也將學新加坡大量引入外勞，看來未來的香港會愈來愈像新加坡。絕大部分人會住在公共房屋，只有少數很有錢的人會住私人住宅。

過去香港的居屋售價是私宅的70%，前香港特首林鄭月娥已經將之降至私宅的60%，現在李家超再進一步降價。

現在，連高檔的由私人地產商興建的居屋也打六五折。許多年前，香港也有私人地產商興建的居屋，太古城旁康山花園就是一個很好的例子。目前，康山花園是很受歡迎的居屋，由私人地產商興建，建得像私人住宅，業主若能以「白居二」形式出售，回報率驚人。

過去，不論是港英政府或是特區政府，並不經常會讓私人地產商興建與出售居屋，多是心血來潮地推出。將來，這種由私人興建的居屋估計會相當多，新加坡也不少，建得美輪美奐，很受歡迎，二手價很高。

私人地產商建居屋

私人地產商興建居屋可以是政府的土地，也可以是地產商的農地，政府土地可以公開投標，地產商的農地可以補地價改變用途，當然，農地若用來興建居屋，補地價的成本也會相應較低。

粉嶺回收的部分高爾夫球場土地，面對着用量如此差仍未回收的高爾夫球場，也該是很受歡迎的地段，估計不會用來興建出租用的公屋，而會用來興建居屋，也很可能讓私人地產商興建，建出來才會與高爾夫球場相配。高爾夫球場旁不該出現另一個悲情社區。

李家超已決定學習新加坡大量輸入外勞。輸入外勞的數量、條件細節在數天前已公布，工會領袖已不可能反對，唯一能做的只是表態，表示遺憾。大量外勞的輸入意味着，香港建屋的發展速度會加快，以往估計的工程進度都會重新計算，加快建屋也意味着住宅供應量會增加。

過去許多年，地產商經常說他們與政府談了很久，有時長達20年，都無法為自己手上農地補地價談妥。將來，如果政府鼓勵地產商在他們自己的農地上興建居屋，補地價應該也比較容易達到共識，那麼，住宅供應就可以大幅度增加。

同場加映：【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

青姐話
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

用高檔住宅搶人才

當然，供應增加不一定能滿足需求的增加，香港正在努力搶人才。所謂人才，收入必然不錯，高收入者想買樓，而不是排隊等待分配公屋，輸入外勞可以住在深圳。想要輸入人才，政府就必然需要提供不錯的住宅。長遠的將來，香港高檔住宅仍會供不應求，今日的新加坡也是如此。

節錄自第817期《iMoney Wealth》置業安居

編輯：譚翠兒

撰文 : 曾淵滄 中原城市指數創辦人之一，現為財經評論員，熟悉本港樓市走勢與經濟的關係，憑創立中原城市指數奪得2001年城市大學最佳商業應用研究獎。為英國曼徹斯特大學管理科學博士及英國蘭卡士特大學運籌學碩士。

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 置業安居

最新專欄文章 更多

輸入外勞加速建屋
2023/06/17
輸入外勞加速建屋
曾淵滄：新加坡關馬場的啟示
2023/06/13
曾淵滄：新加坡關馬場的啟示
新加坡關馬場的啟示
2023/06/10
新加坡關馬場的啟示
曾淵滄：拆牆惹禍
2023/06/06
曾淵滄：拆牆惹禍
拆牆惹禍
2023/06/03
拆牆惹禍
香港物業 農地 公屋 居屋 港股 地產 新加坡 康山花園 高爾夫球 曾淵滄

上一篇文章

【回歸日】7.1慶回歸　多項康體文化設施免費入場

下一篇文章

【高息股】中電澳洲業務 傳獲麥格理洽購50%股權
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【青姐話】政策未落地 港股炒完未？
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？
【職場熱話】轉工要看月薪還是學習機會？網民：公司名聲越大的越好
【職場熱話】轉工要看月薪還是學習機會？網民：公司名聲越大的越好
【交通著數】7.1起一連5日免費搭電車　7.1當日亦可免費搭渡輪
【交通著數】7.1起一連5日免費搭電車　7.1當日亦可免費搭渡輪
【理財個案】夫婦未夠40歲坐擁三物業 點樣盡快退休唔使做?
【理財個案】夫婦未夠40歲坐擁三物業 點樣盡快退休唔使做?
【巨型黃鴨】一對橡皮鴨今日結束展覽 最後一日維港海上巡遊
【巨型黃鴨】一對橡皮鴨今日結束展覽 最後一日維港海上巡遊
【618網購節】京東618高潮期最後沖刺 首10分鐘約三成國產品牌成交額增長翻倍
【618網購節】京東618高潮期最後沖刺 首10分鐘約三成國產品牌成交額增長翻倍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款