【回歸日】7.1慶回歸　多項康體文化設施免費入場

為慶祝7月1日香港特別行政區成立紀念日，特首李家超今（20日）公布，政府和公營機構會推出多項優惠和活動，與市民共慶回歸。他又鼓勵各界舉辦活動和提供優惠，同賀七一。

李家超今日出席行政會議前表示，市民於7月1日可免費使用康文署轄下設施，包括室內和戶外設施，以及絕大部分公眾游泳池；科學館和太空館的常設展覽、科學館和香港藝術館多項專題展覽、西九文化區M+展覽、香港故宮文化博物館七個專題展覽均免費開放；香港文化博物館、濕地公園免費開放。

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同時，活化歷史建築伙伴計劃下12個項目將提供免費導賞團服務，亦會加強現有免費服務和開設免費工作坊。

公共交通工具方面，7月1日起一連五日電車免車費；7月1日天星小輪往來尖沙咀與灣仔、富裕小輪的香港水上的士航線，以及往來中環與紅磡、屯門與大澳、北角與觀塘等多線渡輪均免費乘搭。

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此外，飲食業界過千間食肆在回歸紀念日提供指定菜式或餐飲71折優惠。

7月1日至7日，透過流動應用程式本地魚菜直送購買魚類統營處和蔬菜統營處銷售的特定產品，可獲71折優惠。

月內到環境保護署轄下綠在區區回收物品或廚餘，可獲額外「綠綠賞」積分。

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