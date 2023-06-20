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【券商點睇】內地外遊需求增支持盈利增長 美銀上調國泰目標價至10元

股樓投資 15:03 2023/06/20

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美銀證券發表研究報告，上調國泰航空（00293）評級及目標價，評級由「優於大市」上調至「買入」，目標價由6.6元升至10元。該行指，可確認國泰為通關的延後受惠者，由於本港及內地航空競爭環境在疫情以後改善，加上內地外遊需求推動，將支持公司今年至明年盈利加快增長。

同場加映【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

青姐話
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

美銀相信，相關前景未反映於股價之內，加上國泰明年預測市帳率約1倍，相較同業平均1.6倍有大幅度折讓。該行又指，國泰主要催化劑包括內地外遊需求上升、今年盈利有驚喜及恢復派股息。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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基於定價收緊及燃油價格下降，該行上調國泰今年至2035年盈利預測約20億元，且產能提升及每單位成本正常化，估計未來數年公司EBIT比率達5%至9%。美銀亦指出，新目標價基於預測市帳率1.35倍，估算2024年至2025年股本回報率（ROE）為10%。

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撰文 : 袁國守

目標價 美國銀行（BofA，美：BAC） 國泰航空（00293） 港股

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