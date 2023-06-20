J's Bar Bistro x Botanic Pretti5 聯手推出「粉紅美肌下午茶」　包括總值$500禮品套裝

▲ J’s Bar Bistro – 餐廳環境

J's Bar Bistro聯乘Botanic Pretti5特別推出全新的「粉紅美肌下午茶」。客人可以在優美寧靜的氛圍中盡情享受各種美味的鹹點和甜點，還可以搭配兩杯清爽的無酒精粉紅夏日特飲、掛耳式咖啡或法國著名Dammann茶來品嚐。

▲ 「粉紅美肌下午茶」

「粉紅美肌下午茶」下午茶提供了一系列美味鹹點，例如蟹肉沙律曲奇、三文魚醬法式多士、雞蛋沙律卷，還有大蝦熱帶水果沙律。

蟹肉沙律曲奇使用新鮮又清新的蟹肉，食材層次分明，曲奇的酥脆口感更為其增添了迷人風味。三文魚醬法式多士質感细腻，與調味料完美融合。這道菜配以輕微烤過的法式多士，是完美的組合。雞蛋沙律卷用特別調味的蛋黃醬製成，然後把蛋沙律捲成小塊，加上少許薰衣草花瓣作裝飾，是一款非常精緻的小食。大蝦熱帶水果沙律由新鮮大蝦和清新又色彩繽紛的熱帶水果製成，淋上了酸甜的調味，十分開胃。

甜點方面，包括粉紅玫瑰朱古力巨蛋、覆盆子馬卡龍、士多啤梨拿破崙、桂花雪耳奶凍、鮮士多啤梨配朱古力醬、薑餅蛋糕杯，以及帝苑酒店招牌粉紅朱古力蝴蝶酥。粉紅玫瑰朱古力巨蛋非常適合喜愛濃郁朱古力味道的客人，裡面隱藏著令人興奮的驚喜。士多啤梨拿破崙，由酥脆的酥皮和香滑吉士製成，配上新鮮的士多啤梨。覆盆子馬卡龍具有美麗的粉色色澤，質感輕盈，外層帶有輕微的酥脆口感，內部柔軟而具有嚼勁，當中的覆盆子味道鮮甜，適合甜點愛好者。

桂花雪耳奶凍絲滑順口，加入了芳香的桂花和雪耳，層次感非常豐富。

▲ 招牌粉紅朱古力蝴蝶酥

鮮士多啤梨配朱古力醬，多汁的士多啤梨沾上口感柔滑的粉紅色朱古力醬，兩者的甜度完美平衡。薑餅杯子蛋糕以薑餅調味製作，加上口感豐富的忌廉，創造出美味而平衡的口感。帝苑酒店的粉紅朱古力蝴蝶酥是下午茶的完美搭配，口感輕盈而酥脆，帶有淡淡的粉紅色朱古力。另外更有英式鬆餅(原味和葡萄乾)配果醬及鮮忌廉供客人享用。

「粉紅美肌下午茶」將於2023年6月9日起供應，每份港幣$628 (兩位用)，供應時間為星期二至星期日，下午3時至5時30分。每份下午茶更包含Botanic Pretti5的禮物套裝 (套裝總值$500)，其中包括Botanic Pretti5的多種護膚產品。客人惠顧下午茶亦可參與Botanic Pretti5活動，有機會獲贈煥光柔膚精華水 (200毫升) (價值$420)。

訂座請致電2733 2088或於網上商店購買: https://bit.ly/3Cky56o

*價目須另加一服務費；J's Bar Bistro逢星期一休息，公眾假期除外；禮物數量有限，送完即止，禮物和供應日期或會更改，恕不另行通知；圖片只供參考

▲ J's Bar Bistro – 餐廳環境

J's Bar Bistro

地址: 香港九龍尖沙咀東部麽地道69號帝苑酒店2樓

營業時間: 逢星期二至日及公眾假期下午3時至凌晨12時

訂座電話: 2733 2088

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(特約)