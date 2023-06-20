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減息難助中國經濟復甦　人幣回吐漲幅反覆下挫

宏觀解讀 14:51 2023/06/20

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由於市場憧憬中國當局即將公布大型刺激政策挽救經濟，上周五人民幣一度回勇至7.1水平。然而，刺激政策只聞樓梯響，國務院常務會議只提及研究推動濟回升向好的一籃子政策措施，並未有揭示措施內容及實施時間表，人民幣隨即回吐漲幅。隨著人民銀行全面下調政策利率，中國境內銀行亦分別下調1年期及5年期貸款市場報價利率（LPR）10個基點。由於5年期降息幅度不及市場預期的15基點，暗示中國當局對支持房地產市場的救市力度可能弱於預期，人民幣匯價反覆下挫至7.18水平。

現時，中國經濟復甦正在失速，中國當局有必要祭出一籃子刺激政策恢復市場信心，一旦錯過有關推出措施的時間窗口，經濟可能進一步減慢，疲弱的經濟數據將反覆打擊民間對經濟前景的信心，形成經濟活動全面走弱的惡性循環。在眼前的困境下，政府需要加大力度振興經濟，輕微下調利率10個基點對刺激經濟的作用不大，中央需要考慮採取更大規模的救市措施，但疫情及動態清零政策重創地方政府財政實力，救市彈藥不足，發行特別國債以填補財政需要或是其中一個可行方案。

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責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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