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筲箕灣傲華折實最平478.8萬起　平均呎價逾2.3萬

股樓投資 14:55 2023/06/20

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筲箕灣傲華公布首張價單，涉及50伙，包括32個開放式、14個一房、4個兩房，實用面積220至456平方呎。發展商協成行提供最高樓價9%折扣，折實價由478.8萬元起，至最貴1,138.8萬元，折實呎價則約21,665元至24,974元。傲華展銷廳現已開放，並開始收票。

以傲華首張價單計，折實平均呎價約23,042元，考慮到目前市況，或有一定銷售壓力。不過，協成行發展總經理方添輝認為，傲華首批價錢吸引，故對銷情有信心。協成行發展物業銷售主管張詩敏則稱，首批單位定價貼市，又指港島區呎價逾2萬元新盤比比皆是，強調集團向來無資金壓力，會因應反應調整加推單位之定價。

傲華示範單位相（18樓E室，實用面積324平方呎，一房間隔）

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傲華最平單位為5樓G室，實用面積221平方呎，開放式設計，折實價478.8萬元，折實呎價21,665元。

傲華一房入場單位為5樓E室，實用面積324平方呎，折實價750.4萬元，折實呎價約23,160元。

傲華兩房入場單位為5樓F室，實用面積456平方呎，折實價1,128.6萬元，折實呎價約24,750元。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 傲華 協成行 筲箕灣

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