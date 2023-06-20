挪威擬擴大性別配額 要求私企最少4成董事會成員為女性

挪威政府周一（19日）提出一項擴大性別配額範圍的法案，除了現行受限制的上市企業之外，同時要求大型及中型私營企業，必須最少有4成董事會成員為女性。

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挪威2005年成為全球首個引入性別配額的國家，要求上市公司董事會最少4成為女性成員。政府去年12月已提議擴大配額範圍，以適用於大型私營企業，料2028年全面實施，會影響兩萬間企業。

挪威政府周一宣布除了大型私企外，中型私企也會納入規管範圍，即於措施生效後員工人數最少達30人、且年收入超過5,000萬挪威克朗（約3,650萬港元）的企業。

該國工業部長Jan Christian Vestre表示，挪威為全球首國推動此類措施，固然是為表明政府制定公平的平等政策的雄心。

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但他表示這項措施也能創造更多價值、推動創新及創造力，和利用社會中的所有資源。

政府引述數據指，挪威私企董事會中的女性比例現為 20%，高於20年前的15%。但政府仍覺得進度過慢，希望加快推動女性董事會成員比例增加，料於今年秋天提交法案。

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責任編輯：鄭錦玲