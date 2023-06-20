【AR眼鏡】ZTE nubia Neovision Glass開賣　索價4200港元 官方網站有售

▲ 中國通訊裝置生產商ZTE（中興）之前發布的AR眼鏡nubia Neovision Glass亦正式開賣，索價529美元（約4,134港元），香港消費者亦能於官方網站買得到。

Apple之前在WWDC發布空間運算裝置Vision Pro，擴增實境（AR）、混合實境（MR）技術市場開始蓬勃，中國通訊裝置生產商ZTE（中興）之前發布的AR眼鏡nubia Neovision Glass亦正式開賣，索價529美元（約4,134港元），香港消費者亦能於官方網站買得到。

ZTE於今年2月舉行的移動通訊大會MWC上已經公布AR眼鏡nubia Neovision Glass，昨（19日）產品正式於歐盟、中東、南非及亞太區正式開售。據報道，該頭戴式AR眼鏡配備Micro-OLED顯示屏，能每邊眼睛輸出1080p解像度，相當於給予用戶一塊闊120吋屏幕。nubia Neovision Glass屏幕最高亮度達1,800 nits，並且有43度視角和0至500度近視調節。

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眼鏡重量只有79g，可以對應智能電話、平板、筆記本電腦、遊戲機和航拍機使用。眼鏡臂內置全方位揚聲器，可以支援Hi-Res Audio高清聲效。

▲ AR眼鏡nubia Neovision Glass亦正式開賣，索價529美元（約4,134港元），香港消費者亦能於官方網站買得到。（ZTE官方網站）

廠方標榜nubia Neovision Glass能為用戶提供沉浸式體驗和私人空間，讓他們在不受騷擾的環境下享受個人影院、流動遊戲中心、高效辦公助理和豐富的應用程式場景等。nubia Neovision Glass在4月已經率先在中國市場上市，定價為2,999人民幣（約 3,270 港元）。

責任編輯：李彥煒

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