  • 31°C
香港時間 : 2023620日 (週二) 16:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小米1810】小米雷軍：花了很多時間學習AI　直言要積極擁抱AI大模型全新時代

股市 14:36 2023/06/20

分享：

分享：

【小米1810】小米雷軍：花了很多時間學習AI　直言要積極擁抱AI大模型全新時代

小米 （01810） 創辦人雷軍出席武漢大學2023年畢業典禮並致辭時表示，過去幾個月，他花了很多時間學習AI，AI大模型浪潮正撲面而來，要積極擁抱這個全新的時代，同時又勉勵應屆畢業生要相信自己，每個人的人生都有無限可能，同時又更要有一步一步可實現的目標。

他在致辭中憶述自己如何從一名程序員跳至創辦小米，甚至造車。他指，當年在武大學的是計算機軟件，也特別熱愛編程。一畢業就參與了金山軟件 （03888） 的創業，如願做了一名程序員。他表示：

在28歲的時候，「意外」地當了金山CEO。31歲的時候，創辦了卓越網，做了電商。40歲的時候，創辦小米，做了手機。51歲的時候，決定人生最後一次創業，做汽車。

雷軍又指，於2010年，他創辦了小米，立志要做全球最好的手機。當時的他不太懂硬件，就先從軟件開始，但工程量依然相當龐大。可是，僅僅兩個月時間，MIUI的第一版就做出來了，其後再讓100個用戶試用。

他提到，就這樣，一個看似不靠譜的夢想，就被分解成了一步又一步可實現的目標。合理地設定一個又一個目標，這些目標一開始不用太大，但這些目標的不斷達成，這就是我們成就感和幸福感的源泉。

數月來花了很多時間學習AI

最後，他指，這是個正在快速變化的時代，AI大模型帶來的革命，正撲面而來。過去幾個月，他也花了很多時間學習。他直言，這是一個全新的時代，要積極擁抱這個全新的時代。

開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指重上2萬點下站睇幾多？ 618銷售數據解讀

相關文章：

【小米1810】小米任命欒劍為AI大模型團隊負責人　雷軍預告將有AI新產品

【小米1810】小米汽車管理層再變陣　前麥格納高管黃振宇接管供應鏈

【小米1810】雷軍親揭一半時間放在汽車業務　爭取15至20年進入世界前五

編輯：姚卓然

港股 小米集團－W（01810） 科技產品 人工智能 雷軍 大學 汽車 畢業 金山軟件（03888） 硬件
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【中石油857】中石油集團擬與卡塔爾簽訂27年供氣合約　並參股LNG項目

下一篇文章

【業績｜食品】維他奶全年轉賺4572萬元　復派末期息1.4仙　股價反插近4%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款