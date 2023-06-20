▲ 【小米1810】小米雷軍：花了很多時間學習AI 直言要積極擁抱AI大模型全新時代

小米 （01810） 創辦人雷軍出席武漢大學2023年畢業典禮並致辭時表示， 過去幾個月，他花了很多時間學習AI，AI大模型浪潮正撲面而來， 要積極擁抱這個全新的時代，同時又勉勵應屆畢業生要相信自己，每個人的人生都有無限可能，同時又更要有一步一步可實現的目標。

他在致辭中憶述自己如何從一名程序員跳至創辦小米，甚至造車。他指，當年在武大學的是計算機軟件，也特別熱愛編程。一畢業就參與了金山軟件 （03888） 的創業，如願做了一名程序員。他表示：

在28歲的時候，「意外」地當了金山CEO。31歲的時候，創辦了卓越網，做了電商。40歲的時候，創辦小米，做了手機。51歲的時候，決定人生最後一次創業，做汽車。

雷軍又指，於2010年，他創辦了小米，立志要做全球最好的手機。 當時的他不太懂硬件，就先從軟件開始，但工程量依然相當龐大。可是， 僅僅兩個月時間，MIUI的第一版就做出來了，其後再讓100個用戶試用。

他提到，就這樣，一個看似不靠譜的夢想，就被分解成了一步又一步可實現的目標。合理地設定一個又一個目標，這些目標一開始不用太大，但這些目標的不斷達成，這就是我們成就感和幸福感的源泉。

數月來花了很多時間學習AI

最後，他指，這是個正在快速變化的時代，AI大模型帶來的革命，正撲面而來。過去幾個月，他也花了很多時間學習。他直言， 這是一個全新的時代，要積極擁抱這個全新的時代。

相關文章：

【小米1810】小米任命欒劍為AI大模型團隊負責人 雷軍預告將有AI新產品

【小米1810】小米汽車管理層再變陣 前麥格納高管黃振宇接管供應鏈

【小米1810】雷軍親揭一半時間放在汽車業務 爭取15至20年進入世界前五