【維他奶345】料短期成本持續高企 維他奶全年虧轉盈賺4572萬元

維他奶國際（00345）公布，截至今年3月底止，全年純利4,572.1萬元，去年同期虧損1.59億元；每股盈利4.3仙，去年同期每股虧損14.9仙；派末期息1.4仙，全年派息共2.7仙。期內，公司收入63.41億元，按年跌2.47%；毛利30.12億元，跌2%；毛利率由47%升至48%。

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香港業務方面，經營溢利按年增長10%，撇除新冠疫情相關政府補貼，經營溢利則減少13%，主要由於原材料價格及生產成本飆升，但銷售額增加抵消部分成本上漲，收入按年增11%至21.44億元。至於內地業務，收入跌2%至30.84億元人民幣，由於有效控制較高的原材料成本及經營費用，由上財年經營虧損2.8億元人民幣，扭轉為經營溢利4,000萬元人民幣。

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該公司指，以植物為本的產品市場潛力巨大，加上暢銷產品系列、對市場觸覺的理解、組織規模實力的堅固基礎，使公司具備實現長期增長的良好條件，但短期內原材料及公用開支價格以及物流開支預計將持續高企，成本壓力或會持續。

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