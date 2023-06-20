【職場調查】旅遊復甦帶旺本港經濟　47%僱主擬來季添人手

隨各國全面通關、香港本地經濟逐步復甦，帶動各行業商機。人力資源公司萬寶盛華（ManpowerGroup）今（20日）發表最新調查，發現有47%受訪港企計劃在未來3個月內增聘人手。經季節性調整的數據顯示，來季淨就業展望指數＋33%。

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據萬寶盛華的2023年第三季「就業展望調查」報告顯示，受訪的532名香港僱主，均預期7至9月增加員工人數意欲維持正面。有47%人預算未來三個月將增加人手，表示縮减人手則有14%；而37%表示，未有計劃在來季調整現時員工數目。

萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，各行各業的淨就業展望指數均錄得正面且錄得雙位數增長。當中以運輸及物流業（＋49%）、通訊媒體業（＋48%），及金融及房地產業（＋47%）增長最為樂觀。

暑假將至刺激旅遊 航空業人手需求殷切

她解釋，截至5月，本港已錄得逾千萬訪港人次，航空業等運輸服務大幅增加，帶旺本地零售、餐飲、酒店業。香港經濟逐步復常，暑假旅遊旺季將至，訪港旅客及漫遊服務量預期將持續上升，使航空業及通訊業人手需求大增，加強企業增聘意慾。

此外，金融行業繼續步向數碼轉型，及虛擬資產交易合法化，令相關平台有意增聘人手以組織專業團隊，協助推出各項產品，和進行平台及服務維護，進一步應付顧客需求和保持市場競爭力，有助帶動勞動市場蓬勃。

人才短缺挑戰持續 料年底加薪5%留人

徐玉珊續指，本港失業率持續下降，今年2月至4月經季節性調整的失業率為3%，較1月至3月下跌0.1個百分點，是連續第 12 個月錄得跌幅。在這時可謂全民就業的情況下，預料港企在有意增聘人手的同時，仍要面對難請人的挑戰。調查預測，本港年底加薪幅度可達到3%至5%，但須就不同行業業務發展再作具體分析。

本港人才短缺問題持續，港府已落實多項措施搶海外人才，包括接受航空運輸業和建造業大規模輸入外勞。惟她指，外勞計劃下月才開始申請，且需一至兩個月時間審批，外勞最快仍要待第四季才能正式投入本地勞工市場。另在勞工抵港後，企業亦需加以培訓，其工薪亦受職位工資中位數所限，變相與招聘港人員工無太大差異，故未必會有損港人就業機會。

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記者：殷凱怡

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