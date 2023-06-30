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【七一優惠】7月1日起連續5日免費搭電車、使用康樂文化設施 逾千食肆推七一折優惠（附食肆名單）
今年是回歸26周年，行政長官李家超表示，為慶祝7月1日回歸紀念日，政府和公營機構會牽頭推動多項七一優惠和活動，讓市民共慶回歸，更鼓勵社會各界舉辦不同慶祝活動和推出七一優惠。
7月1日當日，康樂及文化事務署轄下多項康樂文化設施可供免費使用，包括室內和戶外康樂設施，以及絕大部分公眾泳池；免費開放科學館和太空館的常設展覽；免費開放文化博物館、科學館和藝術館的多項專題展覽；免費開放香港濕地公園；免費參觀西九文化區M+的所有展覽和香港故宮文化博物館七個專題展覽；「活化歷史建築伙伴計劃」下的12個項目會安排免費導賞團服務，以及加強現有免費服務、免費工作坊等。
免費乘搭天星小輪往來尖沙咀和灣仔
7月1日起一連7日，透過手機應用程式「本地魚菜直送」購買魚類統營處和蔬菜統營處銷售的特定產品，會有七一折優惠。
7月1日及整個7月，到環境保護署轄下的「綠在區區」進行回收或參與廚餘回收，可獲額外「綠綠賞」積分。
7月1日當日，免費乘搭天星小輪往來尖沙咀和灣仔，免費乘搭富裕小輪的香港水上的士航線，以及往來中環和紅磡、屯門和大澳、北角和觀塘等多線的渡輪。
7月1日起一連五日，免費乘搭電車。
飲食業界在7月1日將會有超過1000間食肆，推出指定菜式或餐飲品七一折優惠。
|商戶
|優惠內容
|全線或部分分店參與
|額外條款及細則
|客戶服務熱線
|麥當勞
|$11菠蘿吉士批2件
|全線商舖參與（山頂廣場、海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場及香港國際機場除外）
|
-優惠不可兌換現金，每次惠顧只限使用一款優惠。
-優惠只適用於指定之香港麥當勞®餐廳（山頂廣場、海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場及香港國際機場除外）
-適用本優惠之餐廳會按營運情況而更改，恕不另行通知
-麥麥送優惠只適用於透過麥當勞手機應用程式訂購麥麥送
-所有優惠不適用於各種形式的麥當勞®派對、主題派對、校園美食服務，不可與長者咭推介、其他折扣、推廣或優惠同時使用，包括麥當勞親子會之推介，優惠（麥麥送優惠除外）不適用於麥麥送
-請於付款前使用 / 出示優惠
|28807300
|大家樂快餐
|主題 ：七一回歸冬瓜盅二人小菜套餐71折
|只有部分分店參與
|活動日期 ：2023年7月1日至7月2日
市段：晚市
推動形式及細則：顧客於2023年7月1日至7月2日期間， 凡惠顧「冬瓜盅二人小菜套餐」，即享71折優惠 （原價$140）。
5.1 條款及細則：
5.1.1 小菜款式只限指定兩款，供應視乎分店而定。
5.1.2 冬瓜盅可轉兩款老火湯。
5.1.3 如遇食品售罄，大家樂有權以其他食品取代。
5.1.4 此優惠不適用於自助點餐機或大家樂手機應用程式。
5.1.5 每宗交易只可使用此優惠一次。
5.1.6 此優惠不可與其他優惠（包使括樂賞錢）同時用。樂賞分可同時使用。
5.1.7 此優惠之管核細則請依管核部指示執行。
5.1.8 如有任何爭議，大家樂快餐有限公司有權保留優惠券之最終決定權。
|26018484
|大快活集團有限公司
|午市-粟米肉粒飯-71折
|全線商舖參與
|如有任何爭議，本公司保留最終決定權。
|28567217
|Pizza Hut HongKong Stores in HK
|Pizza Hut ： Dine-in purchase of HK$180 or above， freeone Original/ Spicy Chicken Wings （8pcs）
|全線商舖參與
|24119829
|PHD Hong KongStores
|Get a free Hawaiian Island Regular Pizza with Dine-in/takeaway purchase of $180 or above.
|全線商舖參與
|24119829
|鴻福堂
|於全線鴻福堂分店，以71折優惠價$42購買藥製龜苓膏1盅（價值$60）或以$21購買楊枝甘露1支（價值： $30）
|全線商舖參與
|此優惠不可兌換現，不可與鴻福堂禮券及其他優惠同時使用。產品數量有限，售完即止。
|29202206
|肯德基
|以優惠價HK$26 享用超勁 辣黃醬雞卷一件 （A1040）
|全線商舖參與
|1.此優惠只適用於有售賣超勁辣黃醬雞卷之香港肯德基店舖。貨品數量有限，售完即止。
2.此優惠不可與其他優惠、折扣及現金券同時使用。
3.此優惠不適用於快脆拎、自助點餐機、快脆送及快脆送門店自取。
4. 此優惠不適用於山東街、沙田馬場、香港大球場、亞洲國際博覽館、E-MAX及又一城分店，適用本券之餐廳可隨時被更改，恕不另行通知。
5. 所有價格以店舖為準，食品供應以各店舖之訂定為準。
6. 產品圖片僅供參考。
7. 貨品銷售價格於以港幣計算。
8. Birdland （Hong Kong） Limited保留終止或更改優惠的條款和細則的權利，恕不另行通知。
9. 如有爭議， Birdland （Hong Kong） Limited保留最終之決定權。
|27452903
|美心MX
|燒味菜脯香蔥炒蛋系列 及 去骨海南雞系列 - 71折優惠
|只有部分分店參與
|Bitmap 此優惠只適用於午晚市。
此優惠只適用於全線美心MX及MX分店（大會堂MX、大學站MX、落馬洲站MX、西九高鐵站MX及機場中場MX除外）。
折優惠只適用於指定產品 （燒味菜脯香蔥炒蛋系列及去骨海南雞系列）；此優惠不適用於購買Openrice外賣自取、 MX網上外賣自取平台及所有外送服務。
此優惠不可兌換現金或其他產品，亦不可與員工優惠、其他優惠並用或轉售予他人使用，並不設找贖。
此優惠不適用於購買節日產品、外賣派對美食、心超值餐、晚市小菜外賣 2人餐、特價燒味優惠及八達通增值服務。
使用此優惠時，只有優惠後淨額能賺取 yuu 積分及Eatizen電子印花。
美心食品有限公司保留更改此優惠條款及細則之權利，恕不另行通知。如有任何爭議， 美心食品有限公司保留最終決定權。
|21011300
|美心Food²
|鮮茄焗豬扒飯及 去骨海南雞餐 - 71折優惠
|全線商舖參與
|Bitmap 條款及細則：此優惠只適用於午晚市。
此優惠只適用於全線美心Food²。
折優惠只適用於指定產品 （鮮茄焗豬扒飯及 去骨海南雞餐）；此優惠不適用於購買Openrice外賣自取、網上外賣自取平台及所有外送服務。
此優惠不可兌換現金或其他產品，亦不可與員工優惠、其他優惠並用或轉售予他人使用，並不設找贖。
此優惠不適用於購買節日產品、外賣派對美食、心超值餐、晚市小菜外賣 2人餐、特價燒味優惠及八達通增值服務。
使用此優惠時，只有優惠後淨額能賺取 yuu 積分及Eatizen電子印花。
美心食品有限公司保留更改此優惠條款及細則之權利，恕不另行通知。如有任何爭議， 美心食品有限公司保留最終決定權。
|21011300
|can.teen
|71 回歸優惠 【can.teen】午晚市指定產品71折優惠 （指定產品包括： 魚湯米綫系列及招牌去骨海南雞系列）
|只有部分分店參與
|條款及細則：
● 午晚市71折優惠只適用於2023年7月1日全線can.teen分店（機場分店除外）。
● 產品供應視乎個別分店而定。
● 優惠不能兌換現金或與其他優惠並用。
● 71折優惠只適用於指定產品 （魚湯米綫系列及招牌去骨海南雞系列），優惠不適用於購買節日產品、外賣派對美食、八達通增值服務、Openrice外賣自取、can.teen網上外賣自取平台及所有外送服務。
● 如有任何爭議，can.teen保留最終決定權。
|21011300
|Terrance In Seaside
|全日窩夫71折優惠
|全線商舖參與
|36677222
|Banchan & Cook
|全日所有炸雞產品71折
|全線商舖參與
|36677222
|喫茶
|全日所有甜品產品71折
|全線商舖參與
|36677222
|COTI
|全日飲品71折
|只有部分分店參與
|36677222
|大將
|旺角分店晚市9時後71折
|只有部分分店參與
|36677222
|Surasang
|指定食品提供優惠
|全線商舖參與
|36677222
|Coffee Hwajeon
|全日牛角包窩夫產品71折
|全線商舖參與
|36677222
|炑八韓烤
|全日棉花糖夾心餅71折優惠
|只有部分分店參與
|36677222
|富臨皇宮
|象拔蚌 原價$598/條， 71優惠 折實$424/條（優惠期： 1/7 - 31/7/2023）
|全線商舖參與
|23535866
|富臨酒家
|象拔蚌 原價$598/條， 71優惠 折實$424/條（優惠期： 1/7 - 31/7/2023）
|全線商舖參與
|23535866
|富城薈
|象拔蚌 原價$598/條， 71優惠 折實$424/條（優惠期： 1/7 - 31/7/2023）
|全線商舖參與
|23535866
|富臨魚港
|象拔蚌 原價$598/條， 71優惠 折實$424/條（優惠期： 1/7 - 31/7/2023）
|全線商舖參與
|23535866
|皇室1號
|象拔蚌 原價$598/條， 71優惠 折實$424/條（優惠期： 1/7 - 31/7/2023）
|全線商舖參與
|23535866
|陶源酒家
|六頭鮑魚宴-四位用 $668 （六頭鮑魚伴椎茸，花膠遼參濃雞湯，香煎一夜情馬友，雲耳勝瓜泡魚肚，脆皮咕嚕肉 ） 以上價錢再做71折， 堂食京式片皮鴨（ 原價$298）71折後價$212優惠期： 1/7 - 31/7/2023
|全線商舖參與
|23535866
|牛角
|牛角： 西冷/肉眼 71折
|全線商舖參與
|牛角Buffet， 和平飯店及牛涮鍋之指定套餐優惠不可與其他優惠共同使用， 優惠只適用於2023年7月1 日， 內容如有更改，恕不另行通知。
|31546800
|牛角Buffet
|牛角Buffet： 指定套餐71折
|全線商舖參與
|牛角Buffet， 和平飯店及牛涮鍋之指定套餐優惠不可與其他優惠共同使用， 優惠只適用於2023年7月1 日， 內容如有更改，恕不另行通知。
|31546800
|温野菜
|温野菜： 野菜五品盛合71折（CWB店除外）
|全線商舖參與
|牛角Buffet， 和平飯店及牛涮鍋之指定套餐優惠不可與其他優惠共同使用， 優惠只適用於2023年7月1 日， 內容如有更改，恕不另行通知。
|31546800
|永華日常
|永華日常： 海陸空鐵板71折
|全線商舖參與
|牛角Buffet， 和平飯店及牛涮鍋之指定套餐優惠不可與其他優惠共同使用， 優惠只適用於2023年7月1 日， 內容如有更改，恕不另行通知。
|31546800
|牛角次男坊
|牛角次男坊： 牛角燒牛肉丼71折（只限外賣）
|全線商舖參與
|牛角Buffet， 和平飯店及牛涮鍋之指定套餐優惠不可與其他優惠共同使用， 優惠只適用於2023年7月1 日， 內容如有更改，恕不另行通知。
|31546800
|好呷台灣火鍋
|好呷台灣火鍋： 升級至鴛鴦鍋71折
|全線商舖參與
|牛角Buffet， 和平飯店及牛涮鍋之指定套餐優惠不可與其他優惠共同使用， 優惠只適用於2023年7月1 日， 內容如有更改，恕不另行通知。
|31546800
|和平飯店
|和平飯店： 指定 2人餐及4人餐71折
|全線商舖參與
|牛角Buffet， 和平飯店及牛涮鍋之指定套餐優惠不可與其他優惠共同使用， 優惠只適用於2023年7月1 日， 內容如有更改，恕不另行通知。
|31546800
|牛涮鍋
|牛涮鍋： 指定套餐71折
|全線商舖參與
|牛角Buffet， 和平飯店及牛涮鍋之指定套餐優惠不可與其他優惠共同使用， 優惠只適用於2023年7月1 日， 內容如有更改，恕不另行通知。
|31546800
|海天堂
|龜苓膏2個+ 龜苓膏特飲2支 現金價： 100元 （ 原價160元）優惠期： 1/7 - 9/7/2023
|全線商舖參與
|優惠只適用於現金購買 . 接受電子支付. 不適用於購買特效龜苓膏.
|27303681
|稻香，
|消費指定套餐即享71折
|全線商舖參與
|39606111
|客家好棧
|消費指定套餐即享71折
|全線商舖參與
|39606111
|潮樓
|消費指定套餐即享71折
|全線商舖參與
|39606111
|潮館
|消費指定套餐即享71折
|全線商舖參與
|39606111
|銀龍茶餐廳
|紫菜四寶河
|全線商舖參與
|只適用於堂食，數量有限，售完即止
|24056628
|銀龍粉麵茶餐廳
|紫菜四寶河
|全線商舖參與
|只適用於堂食，數量有限，售完即止
|24056628
|茶魚飯后
|紫菜四寶河
|全線商舖參與
|只適用於堂食，數量有限，售完即止
|24056628
|銀龍冰室
|紫菜四寶河
|全線商舖參與
|只適用於堂食，數量有限，售完即止
|24056628
|潮味工房
|紫菜四寶河
|全線商舖參與
|只適用於堂食，數量有限，售完即止
|24056628
|泰平山
|紫菜四寶河
|全線商舖參與
|只適用於堂食，數量有限，售完即止
|24056628
|蛋撻王
|酥皮/牛油皮蛋撻每件$7.1
|只有部分分店參與
|此活動適用於蛋撻王旗下品牌及分店 （機場、港鐵站、共食薈慧霖分店除外） 。每人每次限買2件。供應時間為上午10時至-下午6時。數量有限，售完即止。
|27900990
|糧友パン工房
|指定產品71折
|全線商舖參與
|數量有限，售完即止。
|27900990
|金記冰室
|指定下午茶餐71折
|全線商舖參與
|68927800
|海港酒家
|燒鵝例牌配清炒河蝦仁晚飯孖寶71折$105
|全線商舖參與
|只限晚飯堂食， 外賣廳房原價， 另加一服務費
|67354198
|海皇漁港
|燒鵝例牌配清炒河蝦仁晚飯孖寶71折$105
|全線商舖參與
|只限晚飯堂食， 外賣廳房原價， 另加一服務費
|67354198
|海港燒鵝海鮮酒家
|燒鵝例牌配清炒河蝦仁晚飯孖寶71折$105
|全線商舖參與
|只限晚飯堂食， 外賣廳房原價， 另加一服務費
|67354198
|香江花月
|日本牛乳玫瑰鍋&花滿園
|全線商舖參與
|加一服務費以原價計算。此優惠不可與其他優惠及優惠券同時使用。
|27368368
|和牛燒肉一郎
|放題套餐D餐
|全線商舖參與
|加一服務費以原價計算。此優惠不可與其他優惠及優惠券同時使用。
|27368218
|花圖
|晚市品嚐菜單（蒼）
|全線商舖參與
|加一服務費以原價計算。此優惠不可與其他優惠及優惠券同時使用。推廣期內數量有限，敬請預約。
|26882408
|三郎。燒肉
|特選和牛盛合（五種）
|全線商舖參與
|加一服務費以原價計算。此優惠不可與其他優惠及優惠券同時使用
|23981813
|Bamboo Thai
|全部雞尾酒71折優惠
|只有部分分店參與
|21119948
|BAMBOO THAI
|青檸梳打71折優惠
|只有部分分店參與
|26620062
|Cafe Deco Pizzeria
|全部紅/白酒 71折優惠
|只有部分分店參與
|21968099
|點一龍
|粒粒紅豆鳳梨飲71折優惠
|只有部分分店參與
|26335099
|段純貞牛肉麵
|金橘蜂蜜綠茶71折優惠
|只有部分分店參與
|26620065
|段純貞牛肉麵 x日出茶太
|經典红茶71折優惠
|只有部分分店參與
|39973523
|純貞牛肉麵 x日出茶太
|經典红茶71折優惠
|只有部分分店參與
|37025240
|京都勝牛
|生啤71折優惠
|只有部分分店參與
|21179195
|Ozakaya
|雞尾酒71折優惠
|只有部分分店參與
|37025245
|pho.dle.bar
|全部紅/白酒 71折優惠
|只有部分分店參與
|21968175
|Stormies
|全部雞尾酒71折優惠
|只有部分分店參與
|21968098
|SmokehouseBar&Grill
|全部雞尾酒71折優惠
|只有部分分店參與
|29720078
|tonic
|全部紅/白酒 71折優惠
|只有部分分店參與
|29720019
|龍悅
|上午11：00-晚上9：30 指定小食七一折
下午5：30-晚上9：30 龍躉二味七一折 指定套餐 七一折
只限堂食、售完即止 另收10%服務費，加一按正價計
|全線商舖參與
|29477388
|逸逸居
|上午11：00-晚上9：30 指定小食七一折
下午5：30-晚上9：30 龍躉二味七一折 指定套餐 七一折
只限堂食、售完即止 另收10%服務費，加一按正價計
|全線商舖參與
|23318882
|龍薈
|上午11：00-晚上9：30 指定小食七一折
下午5：30-晚上9：30 龍躉二味七一折 指定套餐 七一折
只限堂食、售完即止 另收10%服務費，加一按正價計
|全線商舖參與
|28683382
|映玥樓
|上午11：00-晚上9：30 指定小食七一折
下午5：30-晚上9：30 龍躉二味七一折 指定套餐 七一折
只限堂食、售完即止 另收10%服務費，加一按正價計
|全線商舖參與
|21231328
|細蓉記
|全日 指定飲品七一折，全日 南乳豬手粉麵飯，淨豬手七一折
|全線商舖參與
|26383131
|凱薈
|全日 指定小食 七一折 指定套餐 七一折
只限堂食、售完即止 另收10%服務費，加一按正價計算
|全線商舖參與
|21163867
|漁米之鄉
|全日 指定小食七一折
只限堂食 售完即止另收10%服務費，加一按正價計算
|全線商舖參與
|26410448
|潮潮居
|早上8：00至下午4：00 家鄉糯米卷 七一折
中午11：00至晚上10：00 鹵水鵝肉價 七一折 指定套餐 七一折
只限堂食、售完即止 另收10%服務費，加一按正價計算
|全線商舖參與
|26132322
|龍宴
|上午11：00-晚上9：30 指定小食七一折
下午5：30-晚上9：30 龍躉二味七一折 指定套餐 七一折
只限堂食、售完即止 另收10%服務費，加一按正價計
|全線商舖參與
|23109889
|Major & Minor Cafe
|指定套餐及現金禮卷71折
|全線商舖參與
|優惠不得與其他折扣優惠同時使用
|67643801
|Gourmet @ kewspace
|指定套餐及現金禮卷71折
|全線商舖參與
|優惠不得與其他優惠同時使用
|28637328
|日見
|指定套餐及現金禮卷71折
|全線商舖參與
|優惠不得與其他優惠同時使用
|34285397
|雪見
|指定套餐及現金禮卷71折
|全線商舖參與
|優惠不得與其他優惠同時使用
|28930628
|琼姐泰式私房菜@Kew Space
|指定套餐及現金禮卷71折
|全線商舖參與
|優惠不得與其他優惠同時使用
|25757128
|豫園
|指定套餐及現金禮卷71折
|全線商舖參與
|優惠不得與其他優惠同時使用
|21561688
|綠陽軒
|指定套餐及現金禮卷71折
|全線商舖參與
|優惠不得與其他優惠同時使用
|25757128
|點心
|指定套餐及現金禮卷71折
|全線商舖參與
|優惠不得與其他優惠同時使用
|25757128
|熊貓川菜
|指定套餐及現金禮卷71折
|全線商舖參與
|優惠不得與其他優惠同時使用
|25757128
|名軒
|指定套餐及現金禮卷71折
|全線商舖參與
|優惠不得與其他優惠同時使用
|21119982
|新福記
|指定套餐及現金禮卷71折
|全線商舖參與
|優惠不得與其他優惠同時使用
|25665898
|Walter Bistro
|指定套餐及現金禮卷71折
|全線商舖參與
|優惠不得與其他優惠同時使用
|69000502
|M10
|只在特定時段提供71HKD的套餐
|只有部分分店參與
|96078056
|RUD
|特別71優惠套餐
|全線商舖參與
|推廣日期為2023年7 月1日
|21410045
|Aria Italian
|凡惠顧週末早午餐，可享無限暢飲套餐71折優惠。
|只有部分分店參與
|1. 折扣只限7月1 日早午餐堂食時段。
2. 71折只適用於無限暢飲套餐，並需惠顧早午餐。
3. 早午餐無限暢飲套餐設加一服務費，並以原價計算。
4. 折扣不能與其他優惠同時使用。
5. 如有任何爭議，LKF Concepts 保留最終決定權。
|25238010
|BACI Trattoria · Bar
|凡惠顧週末早午餐，可享無限暢飲套餐71折優惠。"
|只有部分分店參與
|1. 折扣只限7月1 日早午餐堂食時段。
2. 71折只適用於無限暢飲套餐，並需惠顧早午餐。
3. 早午餐無限暢飲套餐設加一服務費，並以原價計算。
4. 折扣不能與其他優惠同時使用。
5. 如有任何爭議，LKF Concepts 保留最終決定權。
|25238010
|FUMI
|凡惠顧週末早午餐，可享無限暢飲套餐71折優惠。"
|只有部分分店參與
|1. 2023.折扣只限7月1 日早午餐堂食時段。
2. 71折只適用於無限暢飲套餐，並需惠顧早午餐。
3. 早午餐無限暢飲套餐設加一服務費，並以原價計算。
4. 折扣不能與其他優惠同時使用。
5. 如有任何爭議，LKF Concepts 保留最終決定權。
|25238010
|Kyoto Joe
|凡惠顧週末早午餐，可享無限暢飲套餐71折優惠。"
|只有部分分店參與
|1. 2023.折扣只限7月1 日早午餐堂食時段。
2. 71折只適用於無限暢飲套餐，並需惠顧早午餐。
3. 早午餐無限暢飲套餐設加一服務費，並以原價計算。
4. 折扣不能與其他優惠同時使用。
5. 如有任何爭議，LKF Concepts 保留最終決定權。
|25238010
|Porterhouse Seafood & Steak
|凡惠顧週末早午餐，可享無限暢飲套餐71折優惠。"
|只有部分分店參與
|1. 2023.折扣只限7月1 日早午餐堂食時段。
2. 71折只適用於無限暢飲套餐，並需惠顧早午餐。
3. 早午餐無限暢飲套餐設加一服務費，並以原價計算。
4. 折扣不能與其他優惠同時使用。
5. 如有任何爭議，LKF Concepts 保留最終決定權。"
|25238010
|Tokio Joe
|凡惠顧週末早午餐，可享無限暢飲套餐71折優惠。"
|只有部分分店參與
|1. 2023.折扣只限7月1 日早午餐堂食時段。
2. 71折只適用於無限暢飲套餐，並需惠顧早午餐。
3. 早午餐無限暢飲套餐設加一服務費，並以原價計算。
4. 折扣不能與其他優惠同時使用。
5. 如有任何爭議，LKF Concepts 保留最終決定權。
|25238010
|Pong LKF
|"Moet & Chandon， N.I.R Imperial， Rose Dry Orginial： $2084Discounted： $1480Dom Perignon， Luminous Original： $3635 Discounted： $2580"
|只有部分分店參與
|All prices are subject to 10% service charge
|25238010
|Yakiniku USHIO
|"29% off discount on USHIO ""Wa"" Omakase "
|只有部分分店參與
|優惠只適用於堂食加一服務費以正價計算優惠不可與其他推廣、折扣或優惠券同時使用"
|25238010
|Teddy Bear
|"29% off discount on Drink Menu： Bottle SpiritSet Menu： Next Buddy Package "
|只有部分分店參與
|不可與其他優惠同時使用"
|25238010
|Foxglove
|"29% off discount onDrink Menu： Signature cocktail All A la carte Menu items "
|只有部分分店參與
|"Promotion Period： 1800-2100 （Hr） on 1 Jul 2023 Minimum Spend $800 for the table"
|25238010
|煌府/THE PALACE
|指定套餐71折
|全線商舖參與
|如食品沽清未能供應，敬請原諒。
|69050526
|彩福企業（婚宴專門店）有限公司
|71折 超值龍蝦套餐
|全線商舖參與
|23812728
|嘉年華酒家
|7月1日 當更天（全日），炒粉，麵，飯一律71折
|全線商舖參與
|只適用於堂食及另收加一服務費
|54036625
|客滿庭
|7月1日 當更天（全日），炒粉，麵，飯一律71折
|全線商舖參與
|只適用於堂食及另收加一服務費
|54036625
|星月樓
|7月1日 當更天（全日），炒粉，麵，飯一律71折
|全線商舖參與
|只適用於堂食及另收加一服務費
|54036625
|嘉年華海鮮酒家
|7月1日 當更天（全日），炒粉，麵，飯一律71折
|全線商舖參與
|只適用於堂食及另收加一服務費
|54036625
|熊貓小雲吞
|71折套餐優惠（二人餐$138， 三人餐$208， 四人餐$288， 韭菜雲吞餐$55， 芝麻鹽焗雞餐$70， 肥腸餐$67， 紅燒肉套餐
|只有部分分店參與
|如有任何爭議，本公司保留最終決定權。
|21161313
|翠華餐廳
|1， 鐵板黑椒牛柳餐 2， 海南雞飯 3， 秘制瑞士雞翼
|全線商舖參與
|25412255
|UCC Vienna Cafe，UCC COFFEE
|咖喱炸蝦飯 優惠價$116 （正價$163）
|只有部分分店參與
|不可與本公司之會員積分卡及其他優惠同時使用
|25732763
|福苑集圑
|指定套餐71折
|全線商舖參與
|23939983
|泰國人海南雞
|泰式豬手（例牌）享有71折優惠
|全線商舖參與
|此優惠不可與其他優惠同時使用。每張單只可使用優惠一次。
|26688606
|泰閣
|青木瓜絲沙律71折優惠
|全線商舖參與
|此優惠不可與其他優惠同時使用。每張單只可使用優惠一次。
|26332311
|曼谷泰菜
|青木瓜絲沙律享有71折優惠
|全線商舖參與
|此優惠不可與其他優惠同時使用。每張單只可使用優惠一次。
|28560818
|緬泰皇宮
|青木瓜絲沙律享有71折優惠
|全線商舖參與
|此優惠不可與其他優惠同時使用。每張單只可使用優惠一次。
|28702080
|百樂門囍宴
|指定小菜及套餐七一折優惠（只限晚飯散座）
|只有部分分店參與
|只限晚飯散座， 廳房不適用， 只限美孚店， 不能與其他優惠同時使用
|27411222
|百樂金宴
|10款小菜七一折優惠
|只有部分分店參與
|只限七月一日晚上六時起晚飯散座供應
|28332929
|新蒲崗新光宴會廳
|指定兩款小菜七一折優惠
|只有部分分店參與
|只限晚市
|23260261
|新光海鮮酒家
|指定三款小菜七一折優惠
|只有部分分店參與
|只限晚市
|23523993
|沙田新光宴會廳
|指定兩款小菜七一折優惠
|只有部分分店參與
|只限晚市
|26169323
|御名園
|主餐牌 71折，只限堂食
|全線商舖參與
|1. 只限堂食，如外賣或攜走需收回標準價。
2.只限大堂雅座享用，如貴賓房需收回標準價。
3.可與「晚飯美饌」優惠及「晚飯雅座優惠」同時使用。
4.可與御名園＄100現金券同時使用。
5.不可與其他優惠同時使用（包括HSBC、恆生信用卡或椰林閣VIP卡）。
|21178335
|金滿庭
|雞絲粉皮及花雕醉雞以優惠價$71慶祝七一回歸活動（二選一）
|全線商舖參與
|必須以電子貨幣結賬方可享有優惠。每枱只可用一次。不適用於下午茶時段。另收加一服務費。不可與其他折扣、推廣優惠、現金券及優惠券同時使用。
|29101000
|帝樂德國餐廳
|Prost - 每杯紅白酒Cocktail mocktail 71折；
|只有部分分店參與
|*全日適用*只限戶外區域使用（Prost by King Ludwig Only）*正價加一，唔可以同其他優惠一齊使用包括會員卡
|31623535
|新沙洞
|新沙洞 - 主餐牌消費滿$500即減$71；
|只有部分分店參與
|*全日適用*只限戶外區域使用（Prost by King Ludwig Only）*正價加一，唔可以同其他優惠一齊使用包括會員卡
|31623535
|泰媽媽
|Thai Ma Ma Wan Chai - 招牌定食，劃一價$71
|只有部分分店參與
|*全日適用*只限戶外區域使用（Prost by King Ludwig Only）*正價加一，唔可以同其他優惠一齊使用包括會員卡
|31623535
|Infiniti C
|7月1日當日指定食品優惠：單點切件蛋糕71折 或 訂購原個8寸-10寸蛋糕71折。
|全線商舖參與
|7. 不能與商場或其他優惠卷同時使用8. 不能與本店套餐或其他優惠同時使用9. 不能與其他會員優惠同時使用
|29888398
|栢檔極品海南雞飯
|皇牌無味精靚湯～7折
|全線商舖參與
|22648038
|上海弄堂
|二人套餐
|全線商舖參與
|25438881
|城景國際
|Selected Beer
|全線商舖參與
|27833288
|當文歷餅店by DOMINIQUE
|單點飲品71折 （堂食及外賣）
|全線商舖參與
|98605003
|龍皇酒家
|菠蘿咕嚕肉 原價$128 優惠價$90
|只有部分分店參與
|29550668
|龍皇酒家
|黃金大蝦球 原價$138 優惠價$98
|只有部分分店參與
|27746288
|龍袍
|酸菜響螺片 原價$288 優惠價$204
|只有部分分店參與
|21806533
|富豐燒味
|1： 腩仔 ， 2 ： 叉燒， 3： 鹽焗雞
|只有部分分店參與
|25969806
|富盛燒味
|1： 腩仔 ， 2 ： 叉燒， 3： 鹽焗雞
|只有部分分店參與
|25969806
|金大班
|金二少奶茶 3 枝 71 元
|全線商舖參與
|28381473
|樂湯雞麵館
|所有單點食物，71折
|全線商舖參與
|優惠食物，優惠套餐，飲品，醬油費除外，71折優惠不能同時使用其他優惠或使用代用卷
|90869322
|Harlans 及鐵板燒海賀
|Harlans 指定特飲全單七一折（包括汽水果汁及指定酒精）
|只有部分分店參與
|此優惠不適用於其他優惠同時使用
|29722222
|明日花居酒屋
|刺身五點盛、刺身七點盛
|全線商舖參與
|最終決策權由餐廳決定
|54388463
|龍圖閣海鮮飯店
|招牌菜：百花馬友蝦膠煎肉餅、胡椒鹹菜浸花甲
|全線商舖參與
|一齊優惠，由餐廳作最終決定
|54388463
|在一起cafe
|單次消費滿$500，享有71折。
|全線商舖參與
|大發餐廳
|購買特選慶回歸晚餐，享有71折。
|全線商舖參與
|2443 5533
|花椒子
|湖南辣椒炒雞71折優惠 $141 （四捨五入）（原價$198）
|全線商舖參與
|1. 此優惠只適用於花椒子香港分店。
2. 此優惠不適用於VIP房。
3. 優惠期為2023年7月1日。
4. 本券只限堂食。
5. 須向店員出示此優惠，方可使用優惠。
6. 此優惠不可兌換現金及不可與其他優惠同時使用
7. 須另收加一服務費，並以原價計算（四捨五入計算至元位）。
8. 花椒子保留隨時更改或取消優惠權利而不作另行通知。
|26250199
|敏華冰廳
|顧客於敏華山頂分店可以優惠價$71堂食享用敏華黯然銷魂飯一份和飲品一杯（凍/熱），特飲除外
|只有部分分店參與
|21116706
|泰富海南雞
|1：燒鴨胸， 2： 醉香雞中翼 ， 3：鮑汁炆豬粒 ， 4 ： 沙薑雞中翼 ，5： 三色齋 ， 6： 鹵水小食（麻辣牛筋）
|只有部分分店參與
|27811283
|南丫天虹海鮮酒家
|指定套餐[良朋歡聚海鮮宴] -原价$2014/6位用， 享71折$1430
|全線商舖參與
|套餐只供堂食，包房不適用
|29828100
|灣仔金蘭花泰國餐廳
|海南雞原價$270，71折後$192發售
|全線商舖參與
|28112360
|劉森記麵家有限公司
|套餐優惠：惠顧任何麵食，加$38 ，送油菜+飲品+炸魚皮一份。 （原價總值$54）
|只有部分分店參與
|23863583
|Uptop Bistro and Bar
|下午茶、晚餐套餐71折優惠
|全線商舖參與
|*半價優惠須另收加一服務費（以原價計算）
適用於以下日子：下午茶 /晚市套餐 （星期一至日）*優惠受細則及條款約束，客人必須經餐廳直接預訂，詳情請致電/WhatsApp聯絡我們
電話： （852） 2117 3526
WhatsApp： （852）9824 8514 （https：//wa.me/85298248514）
電郵： dining@popway.com.hk
地址： 尖沙咀漆咸道南117號19樓
|21173526
|玖子茶餐飲有限公司
|招牌去骨星馬雞飯
|全線商舖參與
|34602941
|興運美食
|本店於2023年7月1日至2023年8月1日提供出71折優惠給以下指定套餐（原價HKD$100： 優惠價HKD$71） 客人可選
（1） 秘製招牌素堡 或
（2）墨西哥辣椒牛肉漢堡配芝士煙肉 或
（3） 招牌雙層芝士牛肉漢堡配煙肉 + 配：炸黑松露薯條/扭薯1客。
|全線商舖參與
|Burgerhood reserves the right of the final decision of this promotion.
|62289149
|MiMiChannel
|優惠價71元購買兩瓶蜜蜜啤（不限口味） 原價45-49元/瓶
|全線商舖參與
|57038319
|正品專賣
|指定食品
|只有部分分店參與
|91321386
|何明記麵家餐廳
|慶回歸優惠 凡惠顧貴妃雞壹隻 七一折優惠各街坊好友，以表心意！
|全線商舖參與
|61238861
|靚靚車仔麵
|椰汁斑蘭紅豆冰
|全線商舖參與
|66556789
|鑑記車仔麵
|7月1日當日買車仔麵免費送一杯飲品
|全線商舖參與
|96452273
|山城小麵
|正宗酸辣粉
|只有部分分店參與
|22923322
|喜鳳冰室
|無骨海南雞半隻 71折
|全線商舖參與
|28893334
|潮鍋
|指定食品
|只有部分分店參與
|23680368
|老趙越南餐廳
|咖喱牛腩煲 配 蒜蓉包 原價 $142 . 71折 $100
|只有部分分店參與
|23842143
|泰角菜
|傳統馬來喇沙海鮮湯麵
|全線商舖參與
|55659646
|大茶飯
|黃金湯酸菜無骨魚片
|全線商舖參與
|55659646
|Off Town Kitchen
|堂食71折享用原支紅酒及白酒（加一服務費按原價計
|全線商舖參與
|（加一服務費按原價計算）
|29888124
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