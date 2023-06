【七一優惠】7月1日起連續5日免費搭電車、使用康樂文化設施　逾千食肆推七一折優惠（附食肆名單）

商戶 優惠內容 全線或部分分店參與 額外條款及細則 客戶服務熱線

麥當勞 $11菠蘿吉士批2件 全線商舖參與(山頂廣場、海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場及香港國際機場除外) -優惠不可兌換現金,每次惠顧只限使用一款優惠。 -優惠只適用於指定之香港麥當勞®餐廳(山頂廣場、海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場及香港國際機場除外) -適用本優惠之餐廳會按營運情況而更改,恕不另行通知 -麥麥送優惠只適用於透過麥當勞手機應用程式訂購麥麥送 -所有優惠不適用於各種形式的麥當勞®派對、主題派對、校園美食服務,不可與長者咭推介、其他折扣、推廣或優惠同時使用,包括麥當勞親子會之推介,優惠(麥麥送優惠除外)不適用於麥麥送 -請於付款前使用 / 出示優惠 28807300

大家樂快餐 主題 :七一回歸冬瓜盅二人小菜套餐71折 只有部分分店參與 活動日期 :2023年7月1日至7月2日

市段:晚市

推動形式及細則:顧客於2023年7月1日至7月2日期間, 凡惠顧「冬瓜盅二人小菜套餐」,即享71折優惠 (原價$140)。

5.1 條款及細則:

5.1.1 小菜款式只限指定兩款,供應視乎分店而定。

5.1.2 冬瓜盅可轉兩款老火湯。

5.1.3 如遇食品售罄,大家樂有權以其他食品取代。

5.1.4 此優惠不適用於自助點餐機或大家樂手機應用程式。

5.1.5 每宗交易只可使用此優惠一次。

5.1.6 此優惠不可與其他優惠(包使括樂賞錢)同時用。樂賞分可同時使用。

5.1.7 此優惠之管核細則請依管核部指示執行。

5.1.8 如有任何爭議,大家樂快餐有限公司有權保留優惠券之最終決定權。 26018484

大快活集團有限公司 午市-粟米肉粒飯-71折 全線商舖參與 如有任何爭議,本公司保留最終決定權。 28567217

Pizza Hut HongKong Stores in HK Pizza Hut : Dine-in purchase of HK$180 or above, freeone Original/ Spicy Chicken Wings (8pcs) 全線商舖參與 24119829

PHD Hong KongStores Get a free Hawaiian Island Regular Pizza with Dine-in/takeaway purchase of $180 or above. 全線商舖參與 24119829

鴻福堂 於全線鴻福堂分店,以71折優惠價$42購買藥製龜苓膏1盅(價值$60)或以$21購買楊枝甘露1支(價值: $30) 全線商舖參與 此優惠不可兌換現,不可與鴻福堂禮券及其他優惠同時使用。產品數量有限,售完即止。 29202206

肯德基 以優惠價HK$26 享用超勁 辣黃醬雞卷一件 (A1040) 全線商舖參與 1.此優惠只適用於有售賣超勁辣黃醬雞卷之香港肯德基店舖。貨品數量有限,售完即止。

2.此優惠不可與其他優惠、折扣及現金券同時使用。

3.此優惠不適用於快脆拎、自助點餐機、快脆送及快脆送門店自取。

4. 此優惠不適用於山東街、沙田馬場、香港大球場、亞洲國際博覽館、E-MAX及又一城分店,適用本券之餐廳可隨時被更改,恕不另行通知。

5. 所有價格以店舖為準,食品供應以各店舖之訂定為準。

6. 產品圖片僅供參考。

7. 貨品銷售價格於以港幣計算。

8. Birdland (Hong Kong) Limited保留終止或更改優惠的條款和細則的權利,恕不另行通知。

9. 如有爭議, Birdland (Hong Kong) Limited保留最終之決定權。 27452903

美心MX 燒味菜脯香蔥炒蛋系列 及 去骨海南雞系列 - 71折優惠 只有部分分店參與 Bitmap 此優惠只適用於午晚市。

此優惠只適用於全線美心MX及MX分店(大會堂MX、大學站MX、落馬洲站MX、西九高鐵站MX及機場中場MX除外)。

折優惠只適用於指定產品 (燒味菜脯香蔥炒蛋系列及去骨海南雞系列);此優惠不適用於購買Openrice外賣自取、 MX網上外賣自取平台及所有外送服務。

此優惠不可兌換現金或其他產品,亦不可與員工優惠、其他優惠並用或轉售予他人使用,並不設找贖。

此優惠不適用於購買節日產品、外賣派對美食、心超值餐、晚市小菜外賣 2人餐、特價燒味優惠及八達通增值服務。

使用此優惠時,只有優惠後淨額能賺取 yuu 積分及Eatizen電子印花。

美心食品有限公司保留更改此優惠條款及細則之權利,恕不另行通知。如有任何爭議, 美心食品有限公司保留最終決定權。 21011300

美心Food² 鮮茄焗豬扒飯及 去骨海南雞餐 - 71折優惠 全線商舖參與 Bitmap 條款及細則:此優惠只適用於午晚市。

此優惠只適用於全線美心Food²。

折優惠只適用於指定產品 (鮮茄焗豬扒飯及 去骨海南雞餐);此優惠不適用於購買Openrice外賣自取、網上外賣自取平台及所有外送服務。

此優惠不可兌換現金或其他產品,亦不可與員工優惠、其他優惠並用或轉售予他人使用,並不設找贖。

此優惠不適用於購買節日產品、外賣派對美食、心超值餐、晚市小菜外賣 2人餐、特價燒味優惠及八達通增值服務。

使用此優惠時,只有優惠後淨額能賺取 yuu 積分及Eatizen電子印花。

美心食品有限公司保留更改此優惠條款及細則之權利,恕不另行通知。如有任何爭議, 美心食品有限公司保留最終決定權。 21011300

can.teen 71 回歸優惠 【can.teen】午晚市指定產品71折優惠 (指定產品包括: 魚湯米綫系列及招牌去骨海南雞系列) 只有部分分店參與 條款及細則:

● 午晚市71折優惠只適用於2023年7月1日全線can.teen分店(機場分店除外)。

● 產品供應視乎個別分店而定。

● 優惠不能兌換現金或與其他優惠並用。

● 71折優惠只適用於指定產品 (魚湯米綫系列及招牌去骨海南雞系列),優惠不適用於購買節日產品、外賣派對美食、八達通增值服務、Openrice外賣自取、can.teen網上外賣自取平台及所有外送服務。

● 如有任何爭議,can.teen保留最終決定權。 21011300

Terrance In Seaside 全日窩夫71折優惠 全線商舖參與 36677222

Banchan & Cook 全日所有炸雞產品71折 全線商舖參與 36677222

喫茶 全日所有甜品產品71折 全線商舖參與 36677222

COTI 全日飲品71折 只有部分分店參與 36677222

大將 旺角分店晚市9時後71折 只有部分分店參與 36677222

Surasang 指定食品提供優惠 全線商舖參與 36677222

Coffee Hwajeon 全日牛角包窩夫產品71折 全線商舖參與 36677222

炑八韓烤 全日棉花糖夾心餅71折優惠 只有部分分店參與 36677222

富臨皇宮 象拔蚌 原價$598/條, 71優惠 折實$424/條(優惠期: 1/7 - 31/7/2023) 全線商舖參與 23535866

富臨酒家 象拔蚌 原價$598/條, 71優惠 折實$424/條(優惠期: 1/7 - 31/7/2023) 全線商舖參與 23535866

富城薈 象拔蚌 原價$598/條, 71優惠 折實$424/條(優惠期: 1/7 - 31/7/2023) 全線商舖參與 23535866

富臨魚港 象拔蚌 原價$598/條, 71優惠 折實$424/條(優惠期: 1/7 - 31/7/2023) 全線商舖參與 23535866

皇室1號 象拔蚌 原價$598/條, 71優惠 折實$424/條(優惠期: 1/7 - 31/7/2023) 全線商舖參與 23535866

陶源酒家 六頭鮑魚宴-四位用 $668 (六頭鮑魚伴椎茸,花膠遼參濃雞湯,香煎一夜情馬友,雲耳勝瓜泡魚肚,脆皮咕嚕肉 ) 以上價錢再做71折, 堂食京式片皮鴨( 原價$298)71折後價$212優惠期: 1/7 - 31/7/2023 全線商舖參與 23535866

牛角 牛角: 西冷/肉眼 71折 全線商舖參與 牛角Buffet, 和平飯店及牛涮鍋之指定套餐優惠不可與其他優惠共同使用, 優惠只適用於2023年7月1 日, 內容如有更改,恕不另行通知。 31546800

牛角Buffet 牛角Buffet: 指定套餐71折 全線商舖參與 牛角Buffet, 和平飯店及牛涮鍋之指定套餐優惠不可與其他優惠共同使用, 優惠只適用於2023年7月1 日, 內容如有更改,恕不另行通知。 31546800

温野菜 温野菜: 野菜五品盛合71折(CWB店除外) 全線商舖參與 牛角Buffet, 和平飯店及牛涮鍋之指定套餐優惠不可與其他優惠共同使用, 優惠只適用於2023年7月1 日, 內容如有更改,恕不另行通知。 31546800

永華日常 永華日常: 海陸空鐵板71折 全線商舖參與 牛角Buffet, 和平飯店及牛涮鍋之指定套餐優惠不可與其他優惠共同使用, 優惠只適用於2023年7月1 日, 內容如有更改,恕不另行通知。 31546800

牛角次男坊 牛角次男坊: 牛角燒牛肉丼71折(只限外賣) 全線商舖參與 牛角Buffet, 和平飯店及牛涮鍋之指定套餐優惠不可與其他優惠共同使用, 優惠只適用於2023年7月1 日, 內容如有更改,恕不另行通知。 31546800

好呷台灣火鍋 好呷台灣火鍋: 升級至鴛鴦鍋71折 全線商舖參與 牛角Buffet, 和平飯店及牛涮鍋之指定套餐優惠不可與其他優惠共同使用, 優惠只適用於2023年7月1 日, 內容如有更改,恕不另行通知。 31546800

和平飯店 和平飯店: 指定 2人餐及4人餐71折 全線商舖參與 牛角Buffet, 和平飯店及牛涮鍋之指定套餐優惠不可與其他優惠共同使用, 優惠只適用於2023年7月1 日, 內容如有更改,恕不另行通知。 31546800

牛涮鍋 牛涮鍋: 指定套餐71折 全線商舖參與 牛角Buffet, 和平飯店及牛涮鍋之指定套餐優惠不可與其他優惠共同使用, 優惠只適用於2023年7月1 日, 內容如有更改,恕不另行通知。 31546800

海天堂 龜苓膏2個+ 龜苓膏特飲2支 現金價: 100元 ( 原價160元)優惠期: 1/7 - 9/7/2023 全線商舖參與 優惠只適用於現金購買 . 接受電子支付. 不適用於購買特效龜苓膏. 27303681

稻香, 消費指定套餐即享71折 全線商舖參與 39606111

客家好棧 消費指定套餐即享71折 全線商舖參與 39606111

潮樓 消費指定套餐即享71折 全線商舖參與 39606111

潮館 消費指定套餐即享71折 全線商舖參與 39606111

銀龍茶餐廳 紫菜四寶河 全線商舖參與 只適用於堂食,數量有限,售完即止 24056628

銀龍粉麵茶餐廳 紫菜四寶河 全線商舖參與 只適用於堂食,數量有限,售完即止 24056628

茶魚飯后 紫菜四寶河 全線商舖參與 只適用於堂食,數量有限,售完即止 24056628

銀龍冰室 紫菜四寶河 全線商舖參與 只適用於堂食,數量有限,售完即止 24056628

潮味工房 紫菜四寶河 全線商舖參與 只適用於堂食,數量有限,售完即止 24056628

泰平山 紫菜四寶河 全線商舖參與 只適用於堂食,數量有限,售完即止 24056628

蛋撻王 酥皮/牛油皮蛋撻每件$7.1 只有部分分店參與 此活動適用於蛋撻王旗下品牌及分店 (機場、港鐵站、共食薈慧霖分店除外) 。每人每次限買2件。供應時間為上午10時至-下午6時。數量有限,售完即止。 27900990

糧友パン工房 指定產品71折 全線商舖參與 數量有限,售完即止。 27900990

金記冰室 指定下午茶餐71折 全線商舖參與 68927800

海港酒家 燒鵝例牌配清炒河蝦仁晚飯孖寶71折$105 全線商舖參與 只限晚飯堂食, 外賣廳房原價, 另加一服務費 67354198

海皇漁港 燒鵝例牌配清炒河蝦仁晚飯孖寶71折$105 全線商舖參與 只限晚飯堂食, 外賣廳房原價, 另加一服務費 67354198

海港燒鵝海鮮酒家 燒鵝例牌配清炒河蝦仁晚飯孖寶71折$105 全線商舖參與 只限晚飯堂食, 外賣廳房原價, 另加一服務費 67354198

香江花月 日本牛乳玫瑰鍋&花滿園 全線商舖參與 加一服務費以原價計算。此優惠不可與其他優惠及優惠券同時使用。 27368368

和牛燒肉一郎 放題套餐D餐 全線商舖參與 加一服務費以原價計算。此優惠不可與其他優惠及優惠券同時使用。 27368218

花圖 晚市品嚐菜單(蒼) 全線商舖參與 加一服務費以原價計算。此優惠不可與其他優惠及優惠券同時使用。推廣期內數量有限,敬請預約。 26882408

三郎。燒肉 特選和牛盛合(五種) 全線商舖參與 加一服務費以原價計算。此優惠不可與其他優惠及優惠券同時使用 23981813

Bamboo Thai 全部雞尾酒71折優惠 只有部分分店參與 21119948

BAMBOO THAI 青檸梳打71折優惠 只有部分分店參與 26620062

Cafe Deco Pizzeria 全部紅/白酒 71折優惠 只有部分分店參與 21968099

點一龍 粒粒紅豆鳳梨飲71折優惠 只有部分分店參與 26335099

段純貞牛肉麵 金橘蜂蜜綠茶71折優惠 只有部分分店參與 26620065

段純貞牛肉麵 x日出茶太 經典红茶71折優惠 只有部分分店參與 39973523

純貞牛肉麵 x日出茶太 經典红茶71折優惠 只有部分分店參與 37025240

京都勝牛 生啤71折優惠 只有部分分店參與 21179195

Ozakaya 雞尾酒71折優惠 只有部分分店參與 37025245

pho.dle.bar 全部紅/白酒 71折優惠 只有部分分店參與 21968175

Stormies 全部雞尾酒71折優惠 只有部分分店參與 21968098

SmokehouseBar&Grill 全部雞尾酒71折優惠 只有部分分店參與 29720078

tonic 全部紅/白酒 71折優惠 只有部分分店參與 29720019

龍悅 上午11:00-晚上9:30 指定小食七一折

下午5:30-晚上9:30 龍躉二味七一折 指定套餐 七一折

只限堂食、售完即止 另收10%服務費,加一按正價計 全線商舖參與 29477388

逸逸居 上午11:00-晚上9:30 指定小食七一折

下午5:30-晚上9:30 龍躉二味七一折 指定套餐 七一折

只限堂食、售完即止 另收10%服務費,加一按正價計 全線商舖參與 23318882

龍薈 上午11:00-晚上9:30 指定小食七一折

下午5:30-晚上9:30 龍躉二味七一折 指定套餐 七一折

只限堂食、售完即止 另收10%服務費,加一按正價計 全線商舖參與 28683382

映玥樓 上午11:00-晚上9:30 指定小食七一折

下午5:30-晚上9:30 龍躉二味七一折 指定套餐 七一折

只限堂食、售完即止 另收10%服務費,加一按正價計 全線商舖參與 21231328

細蓉記 全日 指定飲品七一折,全日 南乳豬手粉麵飯,淨豬手七一折 全線商舖參與 26383131

凱薈 全日 指定小食 七一折 指定套餐 七一折

只限堂食、售完即止 另收10%服務費,加一按正價計算 全線商舖參與 21163867

漁米之鄉 全日 指定小食七一折

只限堂食 售完即止另收10%服務費,加一按正價計算 全線商舖參與 26410448

潮潮居 早上8:00至下午4:00 家鄉糯米卷 七一折

中午11:00至晚上10:00 鹵水鵝肉價 七一折 指定套餐 七一折

只限堂食、售完即止 另收10%服務費,加一按正價計算 全線商舖參與 26132322

龍宴 上午11:00-晚上9:30 指定小食七一折

下午5:30-晚上9:30 龍躉二味七一折 指定套餐 七一折

只限堂食、售完即止 另收10%服務費,加一按正價計 全線商舖參與 23109889

Major & Minor Cafe 指定套餐及現金禮卷71折 全線商舖參與 優惠不得與其他折扣優惠同時使用 67643801

Gourmet @ kewspace 指定套餐及現金禮卷71折 全線商舖參與 優惠不得與其他優惠同時使用 28637328

日見 指定套餐及現金禮卷71折 全線商舖參與 優惠不得與其他優惠同時使用 34285397

雪見 指定套餐及現金禮卷71折 全線商舖參與 優惠不得與其他優惠同時使用 28930628

琼姐泰式私房菜@Kew Space 指定套餐及現金禮卷71折 全線商舖參與 優惠不得與其他優惠同時使用 25757128

豫園 指定套餐及現金禮卷71折 全線商舖參與 優惠不得與其他優惠同時使用 21561688

綠陽軒 指定套餐及現金禮卷71折 全線商舖參與 優惠不得與其他優惠同時使用 25757128

點心 指定套餐及現金禮卷71折 全線商舖參與 優惠不得與其他優惠同時使用 25757128

熊貓川菜 指定套餐及現金禮卷71折 全線商舖參與 優惠不得與其他優惠同時使用 25757128

名軒 指定套餐及現金禮卷71折 全線商舖參與 優惠不得與其他優惠同時使用 21119982

新福記 指定套餐及現金禮卷71折 全線商舖參與 優惠不得與其他優惠同時使用 25665898

Walter Bistro 指定套餐及現金禮卷71折 全線商舖參與 優惠不得與其他優惠同時使用 69000502

M10 只在特定時段提供71HKD的套餐 只有部分分店參與 96078056

RUD 特別71優惠套餐 全線商舖參與 推廣日期為2023年7 月1日 21410045

Aria Italian 凡惠顧週末早午餐,可享無限暢飲套餐71折優惠。 只有部分分店參與 1. 折扣只限7月1 日早午餐堂食時段。

2. 71折只適用於無限暢飲套餐,並需惠顧早午餐。

3. 早午餐無限暢飲套餐設加一服務費,並以原價計算。

4. 折扣不能與其他優惠同時使用。

5. 如有任何爭議,LKF Concepts 保留最終決定權。 25238010

BACI Trattoria · Bar 凡惠顧週末早午餐,可享無限暢飲套餐71折優惠。" 只有部分分店參與 1. 折扣只限7月1 日早午餐堂食時段。

2. 71折只適用於無限暢飲套餐,並需惠顧早午餐。

3. 早午餐無限暢飲套餐設加一服務費,並以原價計算。

4. 折扣不能與其他優惠同時使用。

5. 如有任何爭議,LKF Concepts 保留最終決定權。 25238010

FUMI 凡惠顧週末早午餐,可享無限暢飲套餐71折優惠。" 只有部分分店參與 1. 2023.折扣只限7月1 日早午餐堂食時段。

2. 71折只適用於無限暢飲套餐,並需惠顧早午餐。

3. 早午餐無限暢飲套餐設加一服務費,並以原價計算。

4. 折扣不能與其他優惠同時使用。

5. 如有任何爭議,LKF Concepts 保留最終決定權。 25238010

Kyoto Joe 凡惠顧週末早午餐,可享無限暢飲套餐71折優惠。" 只有部分分店參與 1. 2023.折扣只限7月1 日早午餐堂食時段。

2. 71折只適用於無限暢飲套餐,並需惠顧早午餐。

3. 早午餐無限暢飲套餐設加一服務費,並以原價計算。

4. 折扣不能與其他優惠同時使用。

5. 如有任何爭議,LKF Concepts 保留最終決定權。 25238010

Porterhouse Seafood & Steak 凡惠顧週末早午餐,可享無限暢飲套餐71折優惠。" 只有部分分店參與 1. 2023.折扣只限7月1 日早午餐堂食時段。

2. 71折只適用於無限暢飲套餐,並需惠顧早午餐。

3. 早午餐無限暢飲套餐設加一服務費,並以原價計算。

4. 折扣不能與其他優惠同時使用。

5. 如有任何爭議,LKF Concepts 保留最終決定權。" 25238010

Tokio Joe 凡惠顧週末早午餐,可享無限暢飲套餐71折優惠。" 只有部分分店參與 1. 2023.折扣只限7月1 日早午餐堂食時段。

2. 71折只適用於無限暢飲套餐,並需惠顧早午餐。

3. 早午餐無限暢飲套餐設加一服務費,並以原價計算。

4. 折扣不能與其他優惠同時使用。

5. 如有任何爭議,LKF Concepts 保留最終決定權。 25238010

Pong LKF "Moet & Chandon, N.I.R Imperial, Rose Dry Orginial: $2084Discounted: $1480Dom Perignon, Luminous Original: $3635 Discounted: $2580" 只有部分分店參與 All prices are subject to 10% service charge 25238010

Yakiniku USHIO "29% off discount on USHIO ""Wa"" Omakase " 只有部分分店參與 優惠只適用於堂食加一服務費以正價計算優惠不可與其他推廣、折扣或優惠券同時使用" 25238010

Teddy Bear "29% off discount on Drink Menu: Bottle SpiritSet Menu: Next Buddy Package " 只有部分分店參與 不可與其他優惠同時使用" 25238010

Foxglove "29% off discount onDrink Menu: Signature cocktail All A la carte Menu items " 只有部分分店參與 "Promotion Period: 1800-2100 (Hr) on 1 Jul 2023 Minimum Spend $800 for the table" 25238010

煌府/THE PALACE 指定套餐71折 全線商舖參與 如食品沽清未能供應,敬請原諒。 69050526

彩福企業(婚宴專門店)有限公司 71折 超值龍蝦套餐 全線商舖參與 23812728

嘉年華酒家 7月1日 當更天(全日),炒粉,麵,飯一律71折 全線商舖參與 只適用於堂食及另收加一服務費 54036625

客滿庭 7月1日 當更天(全日),炒粉,麵,飯一律71折 全線商舖參與 只適用於堂食及另收加一服務費 54036625

星月樓 7月1日 當更天(全日),炒粉,麵,飯一律71折 全線商舖參與 只適用於堂食及另收加一服務費 54036625

嘉年華海鮮酒家 7月1日 當更天(全日),炒粉,麵,飯一律71折 全線商舖參與 只適用於堂食及另收加一服務費 54036625

熊貓小雲吞 71折套餐優惠(二人餐$138, 三人餐$208, 四人餐$288, 韭菜雲吞餐$55, 芝麻鹽焗雞餐$70, 肥腸餐$67, 紅燒肉套餐 只有部分分店參與 如有任何爭議,本公司保留最終決定權。 21161313

翠華餐廳 1, 鐵板黑椒牛柳餐 2, 海南雞飯 3, 秘制瑞士雞翼 全線商舖參與 25412255

UCC Vienna Cafe,UCC COFFEE 咖喱炸蝦飯 優惠價$116 (正價$163) 只有部分分店參與 不可與本公司之會員積分卡及其他優惠同時使用 25732763

福苑集圑 指定套餐71折 全線商舖參與 23939983

泰國人海南雞 泰式豬手(例牌)享有71折優惠 全線商舖參與 此優惠不可與其他優惠同時使用。每張單只可使用優惠一次。 26688606

泰閣 青木瓜絲沙律71折優惠 全線商舖參與 此優惠不可與其他優惠同時使用。每張單只可使用優惠一次。 26332311

曼谷泰菜 青木瓜絲沙律享有71折優惠 全線商舖參與 此優惠不可與其他優惠同時使用。每張單只可使用優惠一次。 28560818

緬泰皇宮 青木瓜絲沙律享有71折優惠 全線商舖參與 此優惠不可與其他優惠同時使用。每張單只可使用優惠一次。 28702080

百樂門囍宴 指定小菜及套餐七一折優惠(只限晚飯散座) 只有部分分店參與 只限晚飯散座, 廳房不適用, 只限美孚店, 不能與其他優惠同時使用 27411222

百樂金宴 10款小菜七一折優惠 只有部分分店參與 只限七月一日晚上六時起晚飯散座供應 28332929

新蒲崗新光宴會廳 指定兩款小菜七一折優惠 只有部分分店參與 只限晚市 23260261

新光海鮮酒家 指定三款小菜七一折優惠 只有部分分店參與 只限晚市 23523993

沙田新光宴會廳 指定兩款小菜七一折優惠 只有部分分店參與 只限晚市 26169323

御名園 主餐牌 71折,只限堂食 全線商舖參與 1. 只限堂食,如外賣或攜走需收回標準價。

2.只限大堂雅座享用,如貴賓房需收回標準價。

3.可與「晚飯美饌」優惠及「晚飯雅座優惠」同時使用。

4.可與御名園$100現金券同時使用。

5.不可與其他優惠同時使用(包括HSBC、恆生信用卡或椰林閣VIP卡)。 21178335

金滿庭 雞絲粉皮及花雕醉雞以優惠價$71慶祝七一回歸活動(二選一) 全線商舖參與 必須以電子貨幣結賬方可享有優惠。每枱只可用一次。不適用於下午茶時段。另收加一服務費。不可與其他折扣、推廣優惠、現金券及優惠券同時使用。 29101000

帝樂德國餐廳 Prost - 每杯紅白酒Cocktail mocktail 71折; 只有部分分店參與 *全日適用*只限戶外區域使用(Prost by King Ludwig Only)*正價加一,唔可以同其他優惠一齊使用包括會員卡 31623535

新沙洞 新沙洞 - 主餐牌消費滿$500即減$71; 只有部分分店參與 *全日適用*只限戶外區域使用(Prost by King Ludwig Only)*正價加一,唔可以同其他優惠一齊使用包括會員卡 31623535

泰媽媽 Thai Ma Ma Wan Chai - 招牌定食,劃一價$71 只有部分分店參與 *全日適用*只限戶外區域使用(Prost by King Ludwig Only)*正價加一,唔可以同其他優惠一齊使用包括會員卡 31623535

Infiniti C 7月1日當日指定食品優惠:單點切件蛋糕71折 或 訂購原個8寸-10寸蛋糕71折。 全線商舖參與 7. 不能與商場或其他優惠卷同時使用8. 不能與本店套餐或其他優惠同時使用9. 不能與其他會員優惠同時使用 29888398

栢檔極品海南雞飯 皇牌無味精靚湯~7折 全線商舖參與 22648038

上海弄堂 二人套餐 全線商舖參與 25438881

城景國際 Selected Beer 全線商舖參與 27833288

當文歷餅店by DOMINIQUE 單點飲品71折 (堂食及外賣) 全線商舖參與 98605003

龍皇酒家 菠蘿咕嚕肉 原價$128 優惠價$90 只有部分分店參與 29550668

龍皇酒家 黃金大蝦球 原價$138 優惠價$98 只有部分分店參與 27746288

龍袍 酸菜響螺片 原價$288 優惠價$204 只有部分分店參與 21806533

富豐燒味 1: 腩仔 , 2 : 叉燒, 3: 鹽焗雞 只有部分分店參與 25969806

富盛燒味 1: 腩仔 , 2 : 叉燒, 3: 鹽焗雞 只有部分分店參與 25969806

金大班 金二少奶茶 3 枝 71 元 全線商舖參與 28381473

樂湯雞麵館 所有單點食物,71折 全線商舖參與 優惠食物,優惠套餐,飲品,醬油費除外,71折優惠不能同時使用其他優惠或使用代用卷 90869322

Harlans 及鐵板燒海賀 Harlans 指定特飲全單七一折(包括汽水果汁及指定酒精) 只有部分分店參與 此優惠不適用於其他優惠同時使用 29722222

明日花居酒屋 刺身五點盛、刺身七點盛 全線商舖參與 最終決策權由餐廳決定 54388463

龍圖閣海鮮飯店 招牌菜:百花馬友蝦膠煎肉餅、胡椒鹹菜浸花甲 全線商舖參與 一齊優惠,由餐廳作最終決定 54388463

在一起cafe 單次消費滿$500,享有71折。 全線商舖參與

大發餐廳 購買特選慶回歸晚餐,享有71折。 全線商舖參與 2443 5533

花椒子 湖南辣椒炒雞71折優惠 $141 (四捨五入)(原價$198) 全線商舖參與 1. 此優惠只適用於花椒子香港分店。

2. 此優惠不適用於VIP房。

3. 優惠期為2023年7月1日。

4. 本券只限堂食。

5. 須向店員出示此優惠,方可使用優惠。

6. 此優惠不可兌換現金及不可與其他優惠同時使用

7. 須另收加一服務費,並以原價計算(四捨五入計算至元位)。

8. 花椒子保留隨時更改或取消優惠權利而不作另行通知。 26250199

敏華冰廳 顧客於敏華山頂分店可以優惠價$71堂食享用敏華黯然銷魂飯一份和飲品一杯(凍/熱),特飲除外 只有部分分店參與 21116706

泰富海南雞 1:燒鴨胸, 2: 醉香雞中翼 , 3:鮑汁炆豬粒 , 4 : 沙薑雞中翼 ,5: 三色齋 , 6: 鹵水小食(麻辣牛筋) 只有部分分店參與 27811283

南丫天虹海鮮酒家 指定套餐[良朋歡聚海鮮宴] -原价$2014/6位用, 享71折$1430 全線商舖參與 套餐只供堂食,包房不適用 29828100

灣仔金蘭花泰國餐廳 海南雞原價$270,71折後$192發售 全線商舖參與 28112360

劉森記麵家有限公司 套餐優惠:惠顧任何麵食,加$38 ,送油菜+飲品+炸魚皮一份。 (原價總值$54) 只有部分分店參與 23863583

Uptop Bistro and Bar 下午茶、晚餐套餐71折優惠 全線商舖參與 *半價優惠須另收加一服務費(以原價計算)

適用於以下日子:下午茶 /晚市套餐 (星期一至日)*優惠受細則及條款約束,客人必須經餐廳直接預訂,詳情請致電/WhatsApp聯絡我們

電話: (852) 2117 3526

WhatsApp: (852)9824 8514 (https://wa.me/85298248514)

電郵: dining@popway.com.hk

地址: 尖沙咀漆咸道南117號19樓 21173526

玖子茶餐飲有限公司 招牌去骨星馬雞飯 全線商舖參與 34602941

興運美食 本店於2023年7月1日至2023年8月1日提供出71折優惠給以下指定套餐(原價HKD$100: 優惠價HKD$71) 客人可選

(1) 秘製招牌素堡 或

(2)墨西哥辣椒牛肉漢堡配芝士煙肉 或

(3) 招牌雙層芝士牛肉漢堡配煙肉 + 配:炸黑松露薯條/扭薯1客。 全線商舖參與 Burgerhood reserves the right of the final decision of this promotion. 62289149

MiMiChannel 優惠價71元購買兩瓶蜜蜜啤(不限口味) 原價45-49元/瓶 全線商舖參與 57038319

正品專賣 指定食品 只有部分分店參與 91321386

何明記麵家餐廳 慶回歸優惠 凡惠顧貴妃雞壹隻 七一折優惠各街坊好友,以表心意! 全線商舖參與 61238861

靚靚車仔麵 椰汁斑蘭紅豆冰 全線商舖參與 66556789

鑑記車仔麵 7月1日當日買車仔麵免費送一杯飲品 全線商舖參與 96452273

山城小麵 正宗酸辣粉 只有部分分店參與 22923322

喜鳳冰室 無骨海南雞半隻 71折 全線商舖參與 28893334

潮鍋 指定食品 只有部分分店參與 23680368

老趙越南餐廳 咖喱牛腩煲 配 蒜蓉包 原價 $142 . 71折 $100 只有部分分店參與 23842143

泰角菜 傳統馬來喇沙海鮮湯麵 全線商舖參與 55659646

大茶飯 黃金湯酸菜無骨魚片 全線商舖參與 55659646