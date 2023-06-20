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【七一優惠】7月1日起連續5日免費搭電車、使用康樂文化設施　逾千食肆推七一折優惠

Hot Talk 13:55 2023/06/20

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【七一優惠】7月1日起連續5日免費搭電車、使用康樂文化設施　逾千食肆推七一折優惠

今年是回歸26周年，行政長官李家超表示，為慶祝7月1日回歸紀念日，政府和公營機構會牽頭推動多項七一優惠和活動，讓市民共慶回歸，更鼓勵社會各界舉辦不同慶祝活動和推出七一優惠。

7月1日當日，康樂及文化事務署轄下多項康樂文化設施可供免費使用，包括室內和戶外康樂設施，以及絕大部分公眾泳池；免費開放科學館和太空館的常設展覽；免費開放文化博物館、科學館和藝術館的多項專題展覽；免費開放香港濕地公園；免費參觀西九文化區M+的所有展覽和香港故宮文化博物館七個專題展覽；「活化歷史建築伙伴計劃」下的12個項目會安排免費導賞團服務，以及加強現有免費服務、免費工作坊等。

免費乘搭天星小輪往來尖沙咀和灣仔

7月1日起一連7日，透過手機應用程式「本地魚菜直送」購買魚類統營處和蔬菜統營處銷售的特定產品，會有七一折優惠。
 
7月1日及整個7月，到環境保護署轄下的「綠在區區」進行回收或參與廚餘回收，可獲額外「綠綠賞」積分。
 
7月1日當日，免費乘搭天星小輪往來尖沙咀和灣仔，免費乘搭富裕小輪的香港水上的士航線，以及往來中環和紅磡、屯門和大澳、北角和觀塘等多線的渡輪。
 
7月1日起一連五日，免費乘搭電車。
 
飲食業界在7月1日將會有超過1000間食肆，推出指定菜式或餐飲品七一折優惠。

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