愛爾蘭酒精飲品將加健康警告 9國憂威脅貿易

愛爾蘭上月通過立法，規定每個酒精飲品容器上都需用紅色大字標明，飲品具有導致肝病、癌症等風險。政策將於2026年生效，届時會成為全球最嚴格健康警告。雖然歐盟委員會同意愛爾蘭通過法例，但最少9個葡萄酒及啤酒生產國反對措施，認為會阻礙貿易。

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為方便業界落實法例，愛爾蘭允許酒品生產商利用貼紙作出警告。但法例同時要求，生產需就孕婦飲酒作出警告，並提供酒品中卡路里含量和酒精含量的資訊。

意大利最大的農民協會Coldiretti表示，愛爾蘭即將推行的酒類標籤是危言聳聽的表現，開創危險先例。歐洲葡萄酒公司委員會（European Committee of Wine Companies）亦指，標籤造成不合理及不成比例的貿易壁壘。

酒類生產商憂慮或將步香煙業後塵，需在產品上印上相關疾病的相片。

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法國、西班牙、意大利、保加利亞、捷克、希臘、斯洛伐克、葡萄牙及匈牙利合共9國，於今年2月曾致函歐盟，要求檢討政策合法性，指對成員國產品自由流通創造有害先例。

歐盟發言人則指，當局過去一年已評估法例，認為愛爾蘭就公共衛生目標制定法例合理。委員會更認為，就歐盟單一市場影響還不足以引起關注。

愛爾蘭衛生部長Stephen Donnelly亦指，絕大多數人未意識到酒精飲品帶來的風險，強調即使酒業要求延遲推行措施，當局亦會拒絕。

經合組織（OECD） 2021年初步數據顯示，愛爾蘭在48個國家及地區中的酒精消耗量排第20位。愛爾蘭衛生部2019年的數據亦顯示，當地幾乎約半成人因酗酒離世。

根據2017年的數據，輕度至中度飲酒亦導致當地新增近2.3萬宗患癌個案。

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責任編輯：李俊儀