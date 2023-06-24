【香港人才】香港掀起藝術風策展人需求增　資深行內人：要立足需具備「六大元素」

▲ 資深策展人陳浩揚直言，近年香港藝術氣氛愈趨濃厚，策展人的發展空間更大。

對港人來說，「策展人（Curator）」一職或許相較陌生，只會認為他們只是掛畫擺作品、邀請藝術家參展，工作看似十分簡單。事實上，策展工作充滿挑戰性，背後也存在許多不為人知的辛勞。有資深策展人提到，策展人除了需要認識和喜愛藝術及歷史，也需具備「6大元素」，方可繼續在這行業長久立足。

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近年香港社會風氣開始轉變，市民更注重文化創意，加上PMQ、M+博物館等藝術場所的落成，不同展覽如Art Basel、Art Central等又進駐香港，掀起了一陣藝術風潮。在這樣的大趨勢下，策展人作為博物館或美術館等展覽中不可或缺的角色，需求自然也有所增加。

港藝術氣氛趨濃厚 發揮空間大

策展生涯逾20載的陳浩揚（David），曾為許多著名藝術家如曾建華、巫俊峰及黎肖嫻等設展，他日前接受本報訪問時提到，近年香港的藝術氣氛愈趨濃厚，與他剛入行時的情況，可謂有天壤之別，「現時策展人的發揮空間大了很多。」他憶述，當年大眾都缺乏藝術概念，甚至連策展人一詞也不太認識，「大家可能都認為我們只是掛掛畫的，工作很簡單。」他更直言，當年香港若有藝術家想擺展，都會選擇自己去做。

事實上，策展人的角色相當重要，可以打破藝術家自身的「Critical distance（批判距離）」，以不一樣方法為藝術家呈現作品，為一系列藏品賦予不同的意義，並讓觀眾從另一角度認識藝術家，是將觀眾、藝術家、機構等連繫起來的橋樑。

David笑言：「雖然我們是較沉默的一群，其實正悄悄地在背後付出。」策展人的工作比外界想像中複雜，也極具挑戰性。他解釋，因藝術展覽可以有多種呈現模式，每個藝術家的需求有別。他舉例，個人展覽就相較注重如何呈現藝術家的性格及作品風格，講求策展人對藝術家的認識；而聯展就需要將不同風格的藝術家作品串連起來，講求策展人的創意。

不過David指出，雖然每位藝術家的需求以及擺展模式不一樣，但策展人需要具備的特質及條件，卻沒有太大差別。他認為，喜歡藝術及歷史是基本，而「6大元素」：了解、觀察、聆聽、溝通、靈活變通、實驗心態，也絕不能忽視。

他解釋，

在設展前，策展人必須先了解藝術家的背景、作品、風格等，花上大量時間作資料搜集。

其後就到藝術家的工作室進行探訪，直接觀察及感受他們創作的過程，來理解作品。

再者便開始商討展品擺放的方法，David坦言，策展人在此時提出意見之餘，也必須聆聽藝術家的想法，切忌強行將「個人風格」加諸於其中，「我會提出不同的擺放方法，但同時也必須尊重藝術家。」他強調，溝通相當重要，除了可激盪出全新的火花，雙方更加明白作品的意義，更是獲取藝術家信任的最佳方法，「畢竟我們與藝術家講求長遠的合作關係，所以一定要取得他們的信任。」

靈活應變 詮釋藝術作品

David又指出，與藝術家商討後，設計好展品的擺放位置，並不代表策展人的工作已經完結，

做展覽最刺激的事，就是當展品抵達展覽現場後，總會出現不同的可能性。

策展人必須懂得靈活應變，不能只是「死板」地跟隨原先的計劃進行，必須在現場再作決定。

他補充，有意入行的年輕人，必須具備願意進行實驗的心態，並把握舉辦展覽的機會，多嘗試、多學習如何在不違背創作者原意的大前提下，詮釋他們藝術作品，發展新的觀感予大眾。

藝術家各階段 要求大不同

David提到，多年來曾與不同的藝術家合作，無論是新晉藝術家、抑或是年長經驗豐富的藝術家，均是他的合作對象。David笑言：「這就是策展的好玩之處，接觸的人不論是性格、抑或是想法都大不同。」他補充，作為策展人就有責任配合他們在各個階段的需求，來將他們的作品帶到觀眾面前。

他解釋，如較年輕、較難發聲的藝術家，總是缺少展出作品的機會，就可以考慮與一些成熟的藝術家合作，令外界更容易認識他們；但若年齡較大、經驗較多的藝術家，就會偏向喜愛作一個整理，來回顧過去的作品。

他以最近在Pearl Lam Galleries為紐約藝術家辛西婭波爾斯基（Cynthia Polsky）設展為例，「Cynthia是活躍於1960和70年代紐約的畫家，但她封筆超過50年了，現時希望為自己的藝術生涯作一個回顧總結。」而是次David和Cynthia商討後，決定展出當年她​​深受傳統亞洲藝術影響的一系列作品。

▲ 陳浩揚早前為紐約藝術家Cynthia Polsky設展，展出多幅當年她​​深受傳統亞洲藝術影響的作品。（曾曉汶攝）

David解釋，因當時Cynthia相當喜愛前往東亞及南亞旅遊，畫風也深受影響。所以是次決定選擇展出一系列具備亞洲美學及傳統的畫作。David透露，Cynthia在討論時更特別指出：「感覺我的畫作要回家了。不知何解，我認為它們都是屬於亞洲的。」David也笑言，當看到Cynthia滿足的反應，令他相當感動，也令他更熱愛「策展人」這份工作。

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記者：曾曉汶

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