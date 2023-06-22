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【香港工藝】90後憂竹細工工藝失傳　棄室內設計師工作自立門戶創品牌

10:00 2023/06/22

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90後的丁科竣選擇與同齡人不一樣的道路，放棄穩定的室內設計師工作，轉戰到即將式微的竹藝行業。（曾曉汶攝）

對於90後的年輕人來說，現時應是事業拼搏期，找到一份收入穩定的工作，便是人生贏家。不過，也有香港年輕人選擇不一樣的道路，跳出舒適圈，由室內設計師轉戰到即將式微的竹藝行業。盼能透過一雙手，利用現代的方式宣揚傳統工藝，讓大眾能多了解「竹細工」，為免寶貴的工藝文化白白失傳。此外，他又獲國際奢侈品牌邀請製作、購入花器在店中展出。

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90後的丁科竣（Angus）與其他年輕人一樣，大學畢業後便成為打工仔，走到室內設計公司上班，他坦言，當時從未想過會有創業的一天。直至2018年接到一個工作項目，命運把他帶到「竹細工」這一門手藝。他表示，該項目需要找一張藤椅，便與過往一樣委託內地廠房製作。可惜在收到成品的一刻，發現效果未如人意，心中不忿的他便萌起自學念頭，也因此成為他職涯的轉捩點。

不滿廠房成品　萌生自學念頭

Angus透露，此後便開始購買書籍，上網尋找關於竹藝的資料，才了解到這一門傳統工藝是如此複雜，難學難精。「竹的品種、如何開竹、保存、如何將竹條削得夠薄等，全都是學問。」但這極耗心神的細活，卻深深地吸引着Angus去鑽研。他更特意前往京都、內地及台灣拜會多位知名竹藝家，深入了解竹藝文化歷史，以及不同地區竹藝風格和結構。

他解釋，之所以有如此大的興趣，是因為不甘竹製技法已逐漸在世界失傳，加上香港近年已不再盛行，

其實香港的竹藝曾經盛極一時，可惜後來大多數竹器都轉往內地生產，這門手藝也開始式微。

所以他希望能夠藉着自身的一雙手，出一分力，保留文化。

在多地拜會竹藝工師傅後，Angus更是立下更多決心，辭去原本穩定的工作，自立門戶創立竹藝品牌「Yiwooo二回」，以竹篾編織食器，如咖啡濾杯、竹碟、茶器等，盼能以最貼近日常生活的方法，向香港人宣揚竹藝。

    點擊圖片放大

由打工仔身份「升呢」成為老闆，對於Angus來說絕非易事。他笑言：「現時回想好像太衝動、太天真，根本不知道創業是如此辛苦。做打工仔只需要做好手頭上的工作；但營運一個自家品牌，就要親自做很多不同的行政、宣傳等，我本來就沒有任何營商知識，好像『搵自己笨』。」

只要有恒心　凡事皆有可能

他坦承，由於天生性格較害羞，會害怕與人溝通，「與媒體做訪問我內心也相當躁動不安」。但他明白，若要推廣品牌及這門手藝，除了以作品說話外，也需要面對面與外界交流，商討商業合作的機會，「所以我現時也正努力跳脫舒適圈，嘗試打開自己的心」。

Angus直言，曾多次萌生放棄念頭，不過每次想放棄的時候，就會想到這門傳統竹工藝或會消失。「我不想後悔，而且還不是時候，我還有很多事要去做，包括推廣這門手藝。」他提到，清楚知道若要將工藝復興，可能需要10年或更長時間，

與竹細工工藝一樣，慢工出細貨，一定要有耐性。

他深信，只要有恒心，凡事皆有可能。

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記者：曾曉汶

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