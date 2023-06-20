▲ 【阿里巴巴9988】張勇全員信:阿里雲分拆處最關鍵時刻需全身心投入 不宜同時任兩家集團董事長兼CEO

阿里巴巴 （09988） 事隔8年再更換主席兼首席執行官（CEO），張勇將於9月10日卸任，由蔡崇信接任主席，吳泳銘任CEO，張勇則續任阿里雲智能集團董事長兼首席執行官。張勇在宣布卸任的同時，向全體員工發表全員信，解釋自己主動請辭的原因。「目前雲智能集團的完全分拆工作已經開始啟動，正處於最關鍵時刻，要求必須全身心投入其中，同時也是考慮到分拆過程中公司規範化治理的要求，我個人不宜再同時擔任兩家集團的董事長和首席執行官的職責。」

張勇指，現時大家又一起站在一個新的起點上，開啟一個通過自我變革、開闢未來發展的新階段，未來他會和雲智能的同學們一起站在一個全新的舞台上，一起去探索利用雲計算、大數據、人工智能的全新技術，服務於千行百業數字化、智能化的巨大前景。

張勇全員信全文如下：

各位阿里人，

自從2015年5月擔任阿里巴巴集團的CEO以來，我每年總會要給大家寫幾封信。也許大家已經習慣了，看到我發的全員信的時候，就知道公司又有重要的變化要發生。

今天我又給大家寫信了，給大家帶來的是一個關於我自己的重要變化。

自今年3月宣布了集團「1+6+N」組織變革以後，目前各項工作都在平穩有序地推進。

我們在上季度財報發布的時候公佈了各業務集團董事會的組成，目前各個董事會都已經開始運行。我們也公佈了各業務集團和業務單元的多個計劃，包括將雲智能集團從阿里集團完全分拆上市，以及菜鳥集團和盒馬啟動上市，海外數字商業集團的獨立融資等等。整個阿里巴巴正以全新姿態奔向未來。

大家都知道，雲計算、大數據和人工智能等核心技術的發展將會給社會帶來巨大的變革，戰略意義非常重大。目前雲智能集團的完全分拆工作已經開始啟動，正處於最關鍵時刻，要求必須全身心投入其中，同時也是考慮到分拆過程中公司規範化治理的要求，我個人不宜再同時擔任兩家集團的董事長和首席執行官的職責。因此，阿里巴巴集團董事會討論並接受了我的請求：自2023年9月10日起，我將不再繼續擔任阿里巴巴集團董事會主席和首席執行官，而專心全職做好阿里雲智能集團董事長兼首席執行官的工作。

同時，阿里巴巴集團董事會決定，蔡崇信（Joe C. Tsai）將接替我成為阿里巴巴集團董事會主席，吳泳銘（Eddie Yongming Wu）將接替我成為阿里巴巴集團首席執行官。他們兩位都是阿里巴巴的創始人和合夥人，都在阿里巴巴集團歷史發展中做出了重要貢獻，都擁有豐富的經驗，相信在他們的領導下，公司能夠走向更輝煌的未來。

這次的變化不僅對公司、對我個人都是另一個新階段、新旅程的開始。時光過得真快，今年是我在阿里的第十六個年頭。十六年一路同行，尤其是2015年接任集團首席執行官、2019年接任集團董事會主席以來，正是因為大家對我的信任、支持、鼓勵和包容，讓我在這個自己從未想像到的崗位上全情投入至今，對此我衷心地感激和感謝大家。這十六年來，因為社會進步、市場發展的時代機遇，我有幸和大家一起見證了阿里巴巴高速發展的歷史階段，參與了很多從無到有、從小到大、惠及普通人的生活、惠及企業數字化進程、惠及社會美好的創造；也和大家一起共同經受住了最近三年來新冠疫情的挑戰和外部環境變化帶來的種種考驗。無論順境還是逆境，我們一起不僅共同成長、共同經歷、共同度過，也共同收穫了很多比事業更寶貴的友誼和情義。

過去24年間，我們有過很多次這樣自我變革的時刻。如今，我們大家又一起站在一個新的起點上，開啟一個通過自我變革、開闢未來發展的新階段。我相信大家會支持好Joe和吳泳銘等新一屆集團高年級同學的工作，每個人都能夠找到屬於自己的舞台和屬於自己的事業，最終能貢獻社會、成就公司，也能夠成就自己。我也會和雲智能的同學們一起站在一個全新的舞台上，一起去探索利用雲計算、大數據、人工智能的全新技術，服務於千行百業數字化、智能化的巨大前景，對此我充滿憧憬和期待。

青山不改，綠水長流，創造一個新的江湖，再相會，任逍遙！

張勇（逍遙子）

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編輯：陳韻妍