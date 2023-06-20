中國男闖奧克蘭3間中餐廳 揮斧頭隨機施襲7人傷（第二版）

新西蘭最大城市奧克蘭周一（19日）晚發生襲擊案，一名24歲男子手持斧頭闖入當地三間中餐廳隨機施襲，受傷人數增至7人。男子其後被捕，當地媒體指疑犯及傷者全為中國公民，全部傷者沒有生命危險。

（第二版更新受傷人數）

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事發於當地周一晚上9點左右，男子持斧頭闖入奧克蘭北部郊區附近的3間中餐廳行兇，包括嬌耳園手工水餃（Yues Dumpling Kitchen）、張亮麻辣燙（Zhangliang Malatang）及瑪雅串串香（Maya Hotpot）

《新西蘭先驅報》引述一名目擊事發經過的食客指，同行友人遭男子襲擊後，自己也幾乎成為襲擊目標。當男子嘗試瞄準其頭部襲擊時，該名食客隨即用手擋住斧頭才避過一劫。

據悉，持斧男子將食客趕出餐廳後，再走進另一家餐廳施襲。案中有7人受傷，其中一人仍留醫病情穩定。

男子事後被捕，被控襲擊他人意圖造成嚴重身體傷害的控罪，最高可判監14年。

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男子為單獨行兇，警方沒有説明其行兇動機，但指沒有證據表明涉及種族仇恨。當局預計會追加控罪。

男子當地周二（20日）凌晨首次出庭，獲中文翻譯協助，暫時無須答辯。

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責任編輯：鄭錦玲