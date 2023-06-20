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英格蘭教會神職人員要求加津貼 近500年來首次

環球社會熱點 14:00 2023/06/20

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英國通脹高企下生活成本大增，工會Unite周一（19日）代表英格蘭教會（Church of England）逾2,000名神職人員及非專業官員，要求從2024年4月起將神職人員的津貼增加9.5%。是次為英格蘭教會近500年來，神職人員首次提出要求增加津貼。

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Unite建議，將神職人員的全國最低津貼提高至逾2.9萬英鎊（約29.3萬港元），並將全國津貼基準提高至逾3.1萬英鎊（約31.3萬港元）。

Unite秘書長Sharon Graham表示，神職人員所要求增加的津貼額度合理，英格蘭教會有高達數十億銀行存款，完全有能力支付更高津貼。

據悉，英格蘭教會在2022年度報告中透露，教會投資基金價值達103億英鎊（約1,030億港元）。

英格蘭教會發言人表示，明白旗下神職人員正面對生活成本危機。在審議最低和基本津水平的年度建議時，當局會納入考量，同時亦會考慮教區的負擔能力問題。

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據報教會去年已向教區撥款300萬英鎊（約3,000.6萬港元），協助神職人員繳付能源賬單。

英格蘭教會薪酬委員會將於下周開會，就津貼提出建議，然後於9月交於大主教委員會（Archbishop's Council）進行最終審議。

神職人員兼Unite成員Sam Maginnis表示，去年許多神職人員入不敷支，需向慈善援助團體求助。他指津貼建議增幅是必要的，令薪酬水平和通脹保持一致，解決大量神職人員及家屬面臨的最迫切困難。

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責任編輯：李俊儀

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