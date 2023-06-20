▲ 【業績｜食品】維他奶全年轉賺4572萬元 復派末期息1.4仙

維他奶 （00345） 公布，至3月底財政年度轉虧為盈4572.1萬元，前財年虧損近1.6億元，期內收入按年減少2.5%至63.4億元。集團基於業務表現及財務狀況穩健，末期息派1.4仙，全年共派2.7仙，現價股息率約0.2厘，去年曾不派息。

以地區劃分，維他奶內地業務收入按年跌6.8%至36.5億元，經營溢利4591.8萬元，前一財年虧損3.4億元。集團表示主要收入來源為高端檸檬茶系列，氣泡茶及果茶則持續受歡迎。香港業務收入按年增10.9%至21.6億元，經營溢利增9.6%至2.2億元。

維他奶澳洲及新西蘭收入減少4.4%至5.8億元，年初收購當地業務全部擁有權後，經營溢利大縮90%至763.5萬元；新加坡收入減少12.1%至1.1億元，經營虧損收窄4.4%至1213萬元。

維他奶表示，對集團長期盈利增長軌道充滿信心，最大市場內地業務逐步穩定，將專注推廣活動，提升品牌銷售，選擇性推動策略創新產品。同時，香港受惠疫情限制放寬，加上核心業務優勢、創新產品受歡迎，以致收入及經營溢利均達雙位數增，集團港澳地區產品人均消耗量高，可保持核心產品銷售增長。

澳洲燕麥奶系列及新推出希臘式植物性乳酪產品銷售持續增長，集團會進一步開放產品平台；新加坡豆腐產品商品化及出口備受挑戰、菲律賓則所有產品均獲增長，集團將提升豆腐產品表現及推出新植物奶飲品。

政府補貼方面，香港業務共錄6500萬元，來自維持其維他天地學校業務及員工工資。

集團毛利率略增1個百分點至48%，歸因貿易推廣支出下降以及營運效率提升，其中部分被不利匯率影響、銷售組合改變、原材料成本，以及公用開支成本增加抵銷。

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記者：宋佩恩