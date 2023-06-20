▲ 【香港排名】香港世界競爭力續遜新加坡 今年下跌兩位至全球第7

國際管理發展學院（IMD）最新發布的《2023年世界競爭力年報》中，香港排名第7位，比去年下跌兩位，亦較新加坡低3位。首6位依次為丹麥、愛爾蘭、瑞士、新加坡、荷蘭及台灣。

在四個競爭力因素中，受去年疫情高峰影響，香港的「營商效率」排名輕微下跌；「經濟表現」的排名下跌則由於本港經濟在去年顯著轉弱並出現負增長，「基礎建設」排名亦有所上升，「政府效率」則續為全球第二。子因素方面，香港在「商業法規」繼續排名在全球第一，在「稅務政策」、「國際投資」、「國際貿易」以及「科技基礎設施」亦位於全球前五名。

政府發言人：香港須警惕經濟體之間競爭愈趨激烈

政府發言人表示，《2023年世界競爭力年報》肯定香港繼續為全球最具競爭力的經濟體之一，去年疫情為香港帶來艱鉅的挑戰，嚴重影響經濟表現，香港的整體競爭力排名因此較去年下跌兩位，但隨着香港復常，恢復與內地和世界各地的全面暢順連接，今年香港經濟會有顯著改善。

發言人補充，香港須警惕經濟體之間愈趨激烈的競爭並積極應對，進一步提升香港的競爭力，隨環球經濟重心持續東移，香港將繼續從中獲益。在「一國兩制」下，香港背靠祖國、聯通世界，憑着獨特的制度和區位優勢，將繼續發揮好門戶、跳板和中介人的獨特角色。

IMD世界競爭力年報根據225個標準為國家或地區進行評分，有關標準可歸納為4個競爭力因素，分別是政府效率、基礎建設、經濟表現及營商效率。

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編輯：陳韻妍