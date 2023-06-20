【歐盟新規】歐盟勒令智能電話必須有便攜式電池設計　2027年正式生效

▲ 歐洲議會以587票贊成，9票反對通過新法規，要求所有於歐盟銷售的智能電話、平板電腦及相機等裝置，要改裝成可換電池設計，必須讓消費者能輕易地取出、更換。

大眾現時已經習慣智能電話不能自行換電，惟歐盟近日就通過新法例，當局要求所有於歐盟銷售的智能電話必須使用便攜式電池，亦進一步規限所有可充電電池的設計、生產和回收要求，法例將於2027年正式生效。

近日歐洲議會以587票贊成，9票反對通過新法規，要求所有於歐盟銷售的智能電話、平板電腦及相機等裝置，要改裝成可換電池設計，必須讓消費者能輕易地取出、更換。待歐洲理事會批准後便會正式公布並生效。若有製造商能證明需要更多時間來遵守，歐盟或會推遲生效新法規。

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其次，新法例亦要求所有電動汽車、2kWh以上的可充電工業電池，以及電動滑板車等輕型交通工具，須含有碳足跡聲明、標籤及數碼護照，並規定收集廢物及回收舊電池材料的嚴格準則。從現在起至2031年，每項指標的百分比都會增加，屆時必須達到61%的廢物收集率，而95%的材料必須能從舊的便攜式電池中回收。

責任編輯：李彥煒

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