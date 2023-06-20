【阿里巴巴9988】蔡崇信將接替張勇出任阿里巴巴主席、吳泳銘任CEO　9月10日生效　張勇：全力推進分拆阿里雲

▲ 【阿里巴巴9988】阿里巴巴：蔡崇信將接替張勇出任阿里巴巴主席 9月10日生效

阿里巴巴 （09988） 宣佈，集團執行副主席蔡崇信將接替張勇出任阿里巴巴主席，同時淘天集團董事長吳泳銘將接替張勇出任阿里巴巴首席執行官，以及於董事會上替代張勇；兩項委任將於9月10日生效。張勇此後將繼續擔任阿里雲智能集團董事長兼首席執行官。

張勇：未來數月與蔡崇信和吳泳銘密切合作

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，「能夠在過去8年間以首席執行官及過去4年間以主席的身份領導阿里巴巴集團，是莫大的榮譽和榮幸，鑑於阿里雲智能集團推進全面分拆的重要性，當前正是交接的合適時機。我將與蔡崇信和吳泳銘在未來數月密切合作，確保無縫交接。」

張勇指，將致力於強化阿里雲智能集團的市場領導地位，讓不同規模和行業的公司在持續數字化轉型時，更低門檻獲得雲計算和人工智能資源，同時阿里雲智能集團已做好準備，把握生成式AI崛起所開啟的令人振奮的新機遇。

蔡崇信指，自2007年加入公司以來，張勇為阿里巴巴集團的發展作出了卓越貢獻，相信沒有比張勇更為優秀的領袖，能夠帶領阿里雲智能集團邁向旅程的下一篇章，邁向未來的成長。

吳泳銘：阿里巴巴將持續協助個人和企業在數字經濟中獲益

吳泳銘是阿里巴巴集團創始人之一及阿里巴巴合夥人，自2023年5月起出任淘天集團董事長。阿里巴巴於1999年成立之初，吳泳銘擔任技術總監，他曾於2015年4月至2020年3月擔阿里健康 （00241） 董事長，並於2014年9月至2019年9月擔任阿里巴巴集團董事會主席特別助理。

吳泳銘指，24年來，阿里巴巴始終在通過自我進化與突破來實現創新，每次變革均催生了新的增長，近期的變革帶來了新的公司組織和治理架構，阿里巴巴的使命卻從未改變，未來將持續協助個人和企業在數字經濟中獲益，通過基於創新及領先科技的獨特價值主張來服務好客戶。

張勇：控股集團將主要承擔創新孵化大本營角色

張勇向阿里巴巴發布的全員信指，阿里巴巴的自我變革正順利平穩推進，1+6+N的全新業務集群基本成型，各業務集團董事會已開始運行，多個業務的上市和融資計劃也已開展，控股集團將主要承擔創新孵化大本營角色，整個阿里巴巴正以全新姿態奔向未來。

阿里巴巴董事會衷心感謝張勇多年來為阿里巴巴集團發展作出的卓越貢獻，以及他面對過去數年前所未有的不確定性對公司業務的影響時所展現出的非凡領導力。

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編輯：陳韻妍