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【生成式AI】美國海軍測試用專屬人工智能助手Amelia

科技 11:46 2023/06/20

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近日有報道指，美過海軍就測試專屬的人工智能助手，將高薪科技投入軍用領域。

人工智能（AI）無孔不入，就連軍事層面亦開始重視該技術發展，近日有報道指，美過海軍就測試專屬的人工智能助手，將高薪科技投入軍用領域。

據外媒報道，美國海軍為了降低人力資源不足的壓力，近期宣布與General Dynamics Information Technology（GDIT）合作，開發專屬的人工智能助理系統。該AI助理名為Amelia，採用與ChatGPT相同的生成式AI技術。

資料顯示，早在2021年，GDIT已取得美國海軍該AI助理系統的競標，將整合海軍共90多種網絡服務到統一平台，耗資約1.36億美元（約10.63億港元）。預計Amelia未來可為所有美國海軍、陸戰隊即一般民眾提供諮詢服務。

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Amelia近期已獲美國數家銀行使用，客戶不需再透過客服人員，就可以滿足大部分的金融服務需求，而海軍與GDIT目前正在測試更多未來可能面臨的場景，將來Amelia將先從基本權限開始，能處理超過100萬名海軍、陸戰隊、文職人員和一般民眾的資料整合以及查詢需求。

GDIT表示，測試期間Amelia已展現良好處理效率，九成以上查詢需求可在首通電話或簡訊中解決，且系統可偵測用戶語氣中的心理狀態，若發現無法解決將自動把電話轉接到技術人員來協助用戶。

目前海軍與GDIT正努力擴大Amelia的訓練和資料庫規模，預期未來讓系統可擁有更高的機密權限，處理更複雜的指令要求，預計Aemlia將在今年七月至八月間正式投入運作。

責任編輯：李彥煒

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