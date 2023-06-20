▲ 【大行報告｜內房】碧桂園龍湖半日跌5% 大摩：內房6月銷情慘淡料跌雙位數

摩根士丹利表示，上周特意考察長三角3個三綫城市、合共12個項目，發現即使自5月起房企已額外提供折扣優惠（折扣5至10%，再另附免費車位），銷售處卻杳無人跡。該行維持內地6月全國銷售按年下跌雙位數字，拖累年初至今銷量至下跌中單位數字，同時預期下半年或推高端城市的放寬措施。摩根士丹利維持看好擁有優質土儲及執行力的房企，如潤地 （01109） 和龍湖 （00960） 。

內房股走低，碧桂園 （02007） 半日跌5.7%，龍湖跌5%，新城 （01030） 、龍光 （03380） 、時代中國 （01233） 跌4%至6.6%，合景泰富 （01813） 跌9%。

摩根士丹利表示，上周考查嘉興市、紹興市及杭州郊區地帶，所考查的項目大多在首季錄得良好銷售，可是，在最近一周卻遭到冰封，其銷售自去年2月高位下跌六成，不論是國企發展商，還是民營的房企，同受6月銷情慘淡的情況衝擊。再者，發展商去貨率緩慢（針對高端客戶的單位則錄得較好的去貨率），而銷售經理指，即使新樓落成後，預料最終去貨率亦只得八成至九成。

該行又指，有50%至70%的買家為當地首次置業者，而有約30%為換樓者，不過，由於當地規限註冊售價需大致維持平穩，因此，首次置業者的貸款利率保持高於全國平均的4.1厘以上。

當地銷售經理指，銷情疲弱是來自3方面，一是買家情緒因樓價下跌及經濟向下而降溫，二是大量新建成的二手房以折讓價放售，而盤源大多來自跨城市的投資者。三是附近較高端城市推出放鬆政策，導致出現「虹吸現象（siphon effect）」，吸引買家到杭州郊區地帶購房，而非紹興市。當地銷售經理又相信，未來看不見有大型刺激措施可在短期內激活市場。

與此同時，該行又看見地盤工人，惟未聽到打椿機器的聲音，相信未售項目發展將受限制。不過，銷售經理認為，其項目能按時交付。驚奇的是，所考查融創 （01918） 4個項目均已完成大廈建築，並正進行內部裝修。可是，恒大 （03333） 、世茂 （00813） 、金科、綠地的項目均停滯不前。

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編輯：姚卓然