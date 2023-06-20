▲ 【生活成本】瑞士寶盛私銀：新加坡成生活成本最貴城市 香港升一名排第三（附十大排名）

瑞士寶盛私人銀行發表《2023年全球財富及生活報告》，新加坡上升4名，由第五名登上榜首，上海跌至第二名，香港位列第三，較去年上升一名。

瑞士寶盛解釋，新加坡過半高端生活指數項目價格在亞太地區位列首三位。其中，高級餐飲和高級威士忌的價格分別較地區平均水平高33%和24%，商務艙機票的平均價格則高出44%。同時，新加坡住宅物業的需求量極高，徵收懲罰性稅收的汽車和基本醫療保險的價格分別較全球平均水平高133%和109%。

香港酒店客房及高級餐飲升幅最大

至於香港，該行指，高端生活指數中的商品和服務價格按當地貨幣計算平均上漲約13%。隨着旅遊需求回升，酒店業面臨較其他城市更高昂的成本，因此酒店客房及高級餐飲錄得最大的升幅，分別升102%及24%。雖然居住成本下降 2%，但香港樓價仍然冠絕全亞洲，為全球第二高。

據瑞士寶盛高端生活指數顯示，過去12個月所有商品和服務價格按當地貨幣計算平均上升13%，按美元計算則上升6%。另外，高端消費品的價格升幅最大，例如葡萄酒和威士忌，以及豪華汽車和酒店服務。隨着旅遊和娛樂需求激增，酒店套房、商務艙機票和高級餐飲的價格均顯着上漲。

瑞士寶盛亞太區研究部主管Mark Matthews指，今年價格波動較去年穩定，並留意到隨疫情過去，高級餐飲的需求大增，以彌補失去的時間。

城市 2023年排名（名次升跌） 2022年排名 新加坡 1（＋4） 5 上海 2（–1） 1 香港 3（＋1） 4 倫敦 4（–2） 2 紐約 5（＋6） 11 摩納哥 6（無升跌） 6 杜拜 7（＋7） 14 台北 8（–5） 3 聖保羅 9（＋3） 12 邁阿密 10（＋8） 18

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