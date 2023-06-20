參觀鐵達尼號殘骸觀光潛艇失蹤 5人待救包括英億萬富豪

美國海岸警衛隊表示，一艘名為Titan的潛艇觀光潛艇周日（18日）上午出發，一行人為探索鐵達尼號殘骸的潛水團，但1小時45分鐘後與地面失去聯繫。潛水艇上一共有5人，英國億萬富豪Hamish Harding也在其中。美國當局指，在潛水艇失蹤地區搜索具有挑戰性。

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Hamish Harding是航空銷售和營運公司Action Aviation的行政總裁，其繼子Brian Szasz在社交平台Facebook上表示，繼父身處的觀光潛艇在探索鐵達尼號時失蹤，請眾人為他祈禱。

涉事深海探險公司OceanGate Expeditions亦指，旗下一艘潛艇在大西洋失蹤，目前正進行搜救。英媒報道，其他成員包括法國潛水員Paul-Henry Nargeolet、OceanGate Expeditions行政總裁及創辦人。

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美國海岸警衛隊表示，潛水艇上當時共有5人，失蹤位置是科德角（Cape Cod）以東約900英里（約1,448公里），處於偏遠地區。美國海軍少將John Mauger表示，在附近一帶搜索具有挑戰性，當局正部署所有可用資源。

根據OceanGate提供資料，潛水艇能下潛逾1.3萬英尺（約4,000米），供氧量足夠96小時使用。而鐵達尼號殘骸位於約1.25萬英尺（約3,810米）位置，潛水艇下潛到其位置需要約2小時。潛水艇原定每隔15分鐘向地面發送信號表明安全，但據報訊號已經停止。

OceanGate的探險團共為期8日，每位團員需繳25萬美元（約195萬港元）的費用。

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責任編輯：李俊儀