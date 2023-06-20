  • 31°C
香港時間 : 2023620日 (週二) 19:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

參觀鐵達尼號殘骸觀光潛水器失蹤 5人待救包括英億萬富豪（第二版）

環球社會熱點 18:04 2023/06/20

分享：

分享：

美國海岸警衛隊表示，一艘名為Titan的觀光潛水器周日（18日）上午出發，一行人為探索鐵達尼號殘骸的潛水團，但1小時45分鐘後與地面失去聯繫。潛水器上一共有5人，英國億萬富豪哈丁（Hamish Harding）也在其中。美國當局指，在潛水器失蹤地區搜索具有挑戰性。

美7年內近百間私立大學倒閉 受財務和招生拖累 【下一頁】

哈丁是航空銷售和營運公司Action Aviation的行政總裁，其繼子Brian Szasz在社交平台Facebook上證實，哈丁身處的觀光潛水器在探索鐵達尼號時失蹤。

哈丁現為三項健力士世界紀錄保持著，包括2019年創下最短時間經兩極環繞地球的紀錄。他曾多次到訪南極，去年曾乘坐亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）的太空探索公司藍色起源（Blue Origin）的火箭上太空。

誤以為是跨性別13歲時切除乳房 事主成年後控告醫生 【下一頁】

美國海岸警衛隊表示，潛水器上當時共有5人，失蹤位置是科德角（Cape Cod）以東約900英里（約1,448公里），處於偏遠地區。美國海軍少將John Mauger表示，在附近一帶搜索具有挑戰性，當局正部署所有可用資源。

涉事深海探險公司OceanGate Expeditions證實，旗下一部潛水器在大西洋失蹤，目前正在搜救。英媒報道，其他乘客包括法國探險家Paul-Henry Nargeolet、巴基斯坦商人達烏德（Shahzada Dawood）父子、 OceanGate行政總裁拉什（Stockton Rush）。

而鐵達尼號殘骸位於約1.25萬英尺（約3,810米）位置，潛水器下潛到其位置需時約兩小時。潛水器原定每隔15分鐘向地面發送信號表明安全，但據報訊號已經停止。

專家估計潛水器失事的可能原因，包括被鐵達尼號的殘骸纏住、停電或通信系統出現問題。

根據OceanGate提供資料，潛水器能下潛逾1.3萬英尺（約4,000米）。北約（NATO）潛艇救援系統 (NSRS)可在610米處運作，而遙控潛水器則可潛入1公里深位置。

但鐵達尼號殘骸位置太深，英國國防部指3,810米深度遠超NSRS可安全運行水深，或無法到達這麼深的位置營救。

據悉，潛水器的供氧量足夠96小時使用，理論上可支撐到當地周四（22日）早上。但潛水器上各人的呼吸頻率會影響氧氣吸入量，因此五人實際上或未能堅持至周四。

OceanGate的探險團共為期8日，每位團員需繳25萬美元（約195萬港元）的費用。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英國王室】查理斯貼三父子合照賀父親節 盼哈里「浪子回頭」？
2023/06/19
【英國王室】查理斯貼三父子合照賀父親節 盼哈里「浪子回頭」？
美7年內近百間私立大學倒閉 受財務和招生拖累
2023/06/19
美7年內近百間私立大學倒閉 受財務和招生拖累
派對門再有影片流出 英封城保守黨人照跳舞飲酒（有片）
2023/06/19
派對門再有影片流出 英封城保守黨人照跳舞飲酒（有片）
【英國王室】路易表情趣怪嘟嘴舉臂 為爺爺查理斯慶生搶鏡
2023/06/19
【英國王室】路易表情趣怪嘟嘴舉臂 為爺爺查理斯慶生搶鏡
誤以為是跨性別13歲時切除乳房 事主成年後控告醫生
2023/06/18
誤以為是跨性別13歲時切除乳房 事主成年後控告醫生

你可能感興趣

【英國王室】查理斯貼三父子合照賀父親節 盼哈里「浪子回頭」？
17:48 2023/06/19
【英國王室】查理斯貼三父子合照賀父親節 盼哈里「浪子回頭」？
美7年內近百間私立大學倒閉 受財務和招生拖累
16:00 2023/06/19
美7年內近百間私立大學倒閉 受財務和招生拖累
派對門再有影片流出 英封城保守黨人照跳舞飲酒（有片）
12:20 2023/06/19
派對門再有影片流出 英封城保守黨人照跳舞飲酒（有片）
網絡熱話 意外事故 社交平台 大西洋 潛水 法國 英國 美國

下一篇文章

【泰國大選】選委會確認前進黨勝選 總理人選待定
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美7年內近百間私立大學倒閉 受財務和招生拖累
美7年內近百間私立大學倒閉 受財務和招生拖累
【英國王室】查理斯貼三父子合照賀父親節 盼哈里「浪子回頭」？
【英國王室】查理斯貼三父子合照賀父親節 盼哈里「浪子回頭」？
英國劍橋郡新樓沉降 36座住宅要拆卸重建
英國劍橋郡新樓沉降 36座住宅要拆卸重建
AI生成全球100地區美女照 香港都有份（多圖）
AI生成全球100地區美女照 香港都有份（多圖）
意大利KOL揸林寶堅尼撞死5歲童 租車拍片挑戰連續駕駛50小時
意大利KOL揸林寶堅尼撞死5歲童 租車拍片挑戰連續駕駛50小時
【英國王室】路易表情趣怪嘟嘴舉臂 為爺爺查理斯慶生搶鏡
【英國王室】路易表情趣怪嘟嘴舉臂 為爺爺查理斯慶生搶鏡
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款