參觀鐵達尼號殘骸觀光潛水器失蹤 5人待救包括英億萬富豪（第二版）

美國海岸警衛隊表示，一艘名為Titan的觀光潛水器周日（18日）上午出發，一行人為探索鐵達尼號殘骸的潛水團，但1小時45分鐘後與地面失去聯繫。潛水器上一共有5人，英國億萬富豪哈丁（Hamish Harding）也在其中。美國當局指，在潛水器失蹤地區搜索具有挑戰性。

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哈丁 是航空銷售和營運公司Action Aviation的行政總裁，其繼子Brian Szasz在社交平台Facebook上證實， 哈丁 身處的觀光潛水器在探索鐵達尼號時失蹤。

哈丁現為三項健力士世界紀錄保持著，包括2019年創下最短時間經兩極環繞地球的紀錄。他曾多次到訪南極， 去年曾乘坐亞馬遜（Amazon）創辦人 貝索斯（Jeff Bezos）的太空探索公司藍色起源（Blue Origin）的火箭上 太空。

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美國海岸警衛隊表示，潛水器上當時共有5人，失蹤位置是科德角（Cape Cod）以東約900英里（約1,448公里），處於偏遠地區。美國海軍少將John Mauger表示，在附近一帶搜索具有挑戰性，當局正部署所有可用資源。

涉事深海探險公司OceanGate Expeditions證實，旗下一部潛水器在大西洋失蹤，目前正在搜救。英媒報道，其他乘客包括法國探險家Paul-Henry Nargeolet、巴基斯坦商人達烏德（Shahzada Dawood）父子、 OceanGate行政總裁拉什（Stockton Rush）。

而鐵達尼號殘骸位於約1.25萬英尺（約3,810米）位置，潛水器下潛到其位置需時約兩小時。潛水器原定每隔15分鐘向地面發送信號表明安全，但據報訊號已經停止。

專家估計潛水器失事的可能原因，包括被鐵達尼號的殘骸纏住、停電或通信系統出現問題。

根據OceanGate提供資料，潛水器能下潛逾1.3萬英尺（約4,000米）。北約（NATO）潛艇救援系統 (NSRS)可在610米處運作，而遙控潛水器則可潛入1公里深位置。

但鐵達尼號殘骸位置太深，英國國防部指3,810米深度遠超NSRS可安全運行水深，或無法到達這麼深的位置營救。

據悉，潛水器的供氧量足夠96小時使用，理論上可支撐到當地周四（22日）早上。但潛水器上各人的呼吸頻率會影響氧氣吸入量，因此五人實際上或未能堅持至周四。

OceanGate的探險團共為期8日，每位團員需繳25萬美元（約195萬港元）的費用。

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責任編輯：李俊儀