英下議院通過派對門調查報告 約翰遜失前議員國會通行證

英國國會下議院周一（19日）晚大比數通過，對前首相約翰遜（Boris Johnson）的派對門調查報告。約翰遜被指犯下五項藐視議會罪，更喪失前議員的國會通行證領取資格。

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英國2020年實施封城措施期間，時任首相約翰遜參與首相府的生日派對和聚會，被指違反限聚令等防疫限制，其後於去年7月辭任首相。

下議院特權委員會上周發表報告，指多次故意誤導國會，犯下嚴重的藐視罪。下議院周一晚以354票贊成對7票反對，大比數通過報告譴責約翰遜。

鑑於約翰遜上周已辭職，委員會建議的90天停職處分無法執行。下議院通過一項動議，阻止約翰遜領取大多數前議員可獲發的國會通行證。

英國會派對門調查報告 斥約翰遜多次故意誤導國會 【下一頁】

首相辛偉誠（Rishi Sunak）與多名内閣官員缺席周一會議，首相府指辛偉誠當日要與訪英的瑞典首相會晤。

下議院領袖莫佩琳（Penny Mordaunt）表示，國會對約翰遜採取行動會產生有意義的後果，保護國會議員權利不受誤導或遭濫用。

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責任編輯：鄭錦玲