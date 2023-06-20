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【大行報告｜國泰】國泰逆市升逾4%　美銀：盈利復甦兼估值吸引、目標價調升至10元

股市 12:51 2023/06/20

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【大行報告｜國泰】美銀：國泰盈利復甦兼估值吸引、目標價調升至10元

美銀發表研究報告指，國泰 （00293） 視為中國通關受惠落後者，預計中國出行轉機需求提振今、明年盈利，並相信現價並未反映前景，同時其估值又較同業大幅折讓，故調升目標價由6.6元至10元，並由「跑輸大市」升至「買入」評級。國泰周二（20日）逆市升4.1%，半日報8.05元，創三個月高。

國泰應受惠中港地區的短期需求動力

美銀指，由於香港航空（Hong Kong Airlines）表現克制，外國航空在提升香港地區的運力進度緩慢，國泰應受惠中港地區的短期需求動力。至於中國方面，因雙方交通航權問題，令中國至北美航班需求依然維持緊張。同時，對於著重更大利潤的國際航班容量，中國航空公司表現也較克制，並減少來自中國低線城市的飛行補貼。

美銀估計2023至24年度國泰可錄得80億元經營利潤，又預料未來數年國泰息稅前利潤（EBIT）率介乎5%至9%，並在2024年底可達至100%運力。再者，國泰估值目前處1倍市帳率，較同業為低，同時又未反映8%的2025年平均股本回報率（ROE），故認為現價估值吸引。

另外，該行表示，國泰開始償還股息予政府，因而估計今年公司派息0.25元，即股息率為3.7厘，派息比率為40%。

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編輯：姚卓然

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